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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عملية عسكرية.. انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنين

جنين
جنين

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، اليوم الخميس، بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جنين بعد تنفيذها عملية عسكرية تخللتها مداهمات واعتقالات ومصادرة أموال.

وكانت وكالة "وفا" الفلسطينية، أفادت مساء الثلاثاء، باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين وأطراف مخيمها، مشيرة إلى وجود تعزيزات أخرى في طريقها للمدينة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية لـ"وفا" بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت المدينة من جميع مداخلها، خاصة المدخل الغربي من المخيم وشارع السكة في جنين.

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وبحسب المصادر، شرعت جرافات الاحتلال بعملية تدمير للبنية التحتية عند مدخل المدينة وأطراف المخيم وشارع السكة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

جنين قوات الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي

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