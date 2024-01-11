القرار المنتظر.. إسرائيل أمام محكمة العدل اليوم بتهمة الإبادة الجماعية في غزة

ستبدأت، اليوم الخميس، جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية للنظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها في قطاع غزة.

وتقدمت جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر بدعوى أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالتصرفات الإسرائيلية في قطاع غزة وانتهاكها المحتمل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ويُطلب من المحكمة أن تعلن بشكل عاجل أنه يجب على إسرائيل أن توقف فورا الحرب التي تنتهك هذه الوثيقة.

وعلى جانب آخر، قدم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان لفريق جنوب أفريقيا القانوني ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مذكرة ترصد أبرز المقابر الجماعية التي أقيمت في قطاع غزة في خضم جريمة الإبادة الجماعية الي تنفذها "إسرائيل"

وبحسب المرصد؛ فقد تضمنت المذكرة رصدًا أوليًا موثقًا بالتواريخ والأرقام والمعلومات لعشرات المقابر الجماعية التي جرى إقامتها في القطاع بفعل سقوط الأعداد الضخمة من الضحايا في الهجمات الإسرائيلية

وقال المرصد، إن المذكرة تأتي عشية بدء عقد محكمة العدل الدولية جلستي استماع علنيتين يومي الخميس والجمعة (11 و12 يناير) بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بشأن الوضع في غزة.