الأمم المتحدة: دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية مهمة

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة فشلت في استصدار قرار بوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، نتيجة استخدام حق النقض.



وأضاف ماجد عبالفتاح، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»،المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن جنوب إفريقيا قررت الالتفاف على ذلك من خلال الإطار القانوني الدولي، نتيجة التهديدات واستخدام عضو دائم بمجلس الأمن لحق النقض.

وأوضح أن جنوب إفريقيا قررت اللجوء إلى اتفاقية الإبادة الجماعية الصادرة في أواخر الأربعينيات نتيجة للإبادة الجماعية لليهود في ألمانيا “الهولوكوست”، والتي لها حساسية خاصة عند الشعب اليهودي وإسرائيل.

واسترسل: جنوب إفريقيا رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية، متابعا: الدعوى سيتم النظر فيها من الناحية الإجرائية لقبولها أو عدم قبولها.



ونوه بأن محكمة العدل الدولية لا تملك قوة تنفيذية لإجبار إسرائيل على وقف الحرب في غزة، لكن صدور أمر وقتي بوقف إطلاق النار، يعيد الملف مرة أخرى ويعزز الموقف.





