خطة موسعة لزيادة عدد فصول محو الأمية بمراكز الشباب في كفر الشيخ

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إبراهيم غنيم، مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع كفر الشيخ، وفاطمة مخيمر مدير إدارة البروتوكولات بالهيئة؛ لمناقشة خطة المديرية لزيادة عدد فصول محو الأمية بمراكز شباب المحافظة، وفق بروتوكول "المصريون يتعلمون" المبرم بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة تعليم الكبار، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مديرية الشباب والرياضة تولى اهتماما كبيرا بملف "المصريون يتعلمون" ومحو أمية الكبار، كونه مشروعاً وطنياً قومياً، مشيراً إلى تحقيق نسب عالية في المشاركة من قبل أفراد الأسرة المصرية بمراكز الشباب، الأمر الذي يثبت دورر مراكز الشباب الفعال في القضاء على الأمية وقيامها بدورها كمراكز خدمة مجتمعية.

ووجه الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، بزيادة عدد الفصول بمراكز الشباب، وفتح فصل على الأقل بكل مركز ومتابعة امتحانات دورة يناير 2024.

جاء ذلك بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب وصبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، وباسم سعيد منسق المشروع بالمديرية.

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