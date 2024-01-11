صحة كفر الشيخ: الكشف على 1646 مواطنًا في قافلة طبية بمركز دسوق

ظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية النوايجة بمركز دسوق خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن الكشف على 1646 شخصا وصرف العلاج بالمجان ضمن "حياة كريمة".



وقال وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ الدكتور محمد شقوير - في بيان اليوم الخميس - إن القافلة شملت 10 عيادات في مختلف التخصصات، وقامت بالكشف الطبي على 1646 مريضا بالإضافة إلى إجراء 109 تحاليل طبية، فضلا عن تقديم ندوات تثقيف وإرشاد صحي لعدد 837 مواطنا.



وفي إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، أشار الدكتور شقوير إلى أنه تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري) لعدد 95 مواطنا خلال القافلة، وتحويل 6 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.