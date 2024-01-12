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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهود أمنية لحل لغز العثور على جثة طفل في مصرف بأوسيم

صدى البلد

تكثف الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، من جهوها؛ لكشف لغز العثور على جثة طفل في سن الـ12 عاما، مجهول الهوية، داخل مجرى مائي في منطقة أوسيم، في ظروف غامضة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها وجود جثة داخل ترعة في قرية الكوم الأحمر، دائرة قسم شرطة أوسيم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، حيث عثرا على جثة طفل عمره 12 عاما تقريبا، ولا يحمل أي أوراق تدل على هويته. 

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ونقلت جثة الطفل إلى مستشفى أوسيم المركزي، وجار عمل التحريات، وسؤال شهود العيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

اوسيم النجدة مديرية امن الجيزة جثة طفل

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