ضياء رشوان يكشف موقف مصري صارم ضد ادعاءات إسرائيل في العدل الدولية

كشف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن الموقف المصري من ادعات إسرائيل ضد مصر لي محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن مصر تجهّز للرد المزاعم الإسرائيلية التي قيلت أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، أن:"بايدن بنفسه كان بيناشد اسرائيل تفتح معبر كرم ابو سالم علشان المساعدات تدخل غزة"، متابعا أن السلطات المصرية سترسل تعليقًا إلى محكمة العدل الدولية بخصوص المزاعم الإسرائيلية للتأكيد على مصر لم تغلق معبر رفح وكذلك بخصوص عملها على إدخال المساعدات.

وتابع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن التقرير الذي نشرته صحيفة جارديان وتناول مزاعم وأكاذيب عن العبور من معبر رفح.

واكمل ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الصحيفة ليس لها مراسل في مصر ولا في قطاع غزة، مستغربًا عن المصدر الذي تلقت منه معلوماتها.