عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان يكشف موقف مصري صارم ضد ادعاءات إسرائيل في العدل الدولية

ضياء رشوان رئيس الهيئة
ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

كشف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن الموقف المصري من ادعات إسرائيل ضد مصر لي محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن مصر تجهّز للرد المزاعم الإسرائيلية التي قيلت أمام محكمة العدل الدولية.

txt

ضياء رشوان يرد على إدعاءات إسرائيل بشأن معبر رفح

وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، أن:"بايدن بنفسه كان بيناشد اسرائيل تفتح معبر كرم ابو سالم علشان المساعدات تدخل غزة"، متابعا أن السلطات المصرية سترسل تعليقًا إلى محكمة العدل الدولية بخصوص المزاعم الإسرائيلية للتأكيد على مصر لم تغلق معبر رفح وكذلك بخصوص عملها على إدخال المساعدات.

وتابع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن التقرير الذي نشرته صحيفة جارديان وتناول مزاعم وأكاذيب عن العبور من معبر رفح.

واكمل ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الصحيفة ليس لها مراسل في مصر ولا في قطاع غزة، مستغربًا عن المصدر الذي تلقت منه معلوماتها.

ضياء رشوان إدخال المساعدات الإعلامي عمرو أديب الهيئة العامة للاستعلامات العدل الدولية السلطات المصرية رئيس الهيئة العامة معبر كرم أبو سالم محكمة العدل الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مكالمات هاتفية فضحته| تفاصيل رشوة طالت مسئولًا كبيرًا بالكسب غير المشروع.. ماذا حدث؟

عشيقة رئيس مياه شرب أسوان تعترف : أقمنا علاقة بغرفته بالفندق |خاص

نبأ غير سار| الاتحاد الإفريقي يعلن أزمة جديدة تواجه الأهلي الفترة المقبلة

دعاء قيام أول ليلة من رجب.. 5 كلمات لا ترد حتى الفجر

حل أزمة المعاش المبكر .. بشرى لمتضرري قانون التأمينات

مضطرون لهذا الإجراء | الكاف يوجه صدمة لـ الزمالك

بكي بالدموع.. مدرب الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لـ إمام عاشور

صندوق النقد يحسم الجدل| وثيقة تكشف سعر الدولار المتوقع في مصر خلال 2024.. ماذا عن التعويم؟

موضوعات متعلقة

من ملعب التتش هنا غزة كواليس فيديو تقديم وسام أبو علي.. صفقة بطعم الفخر والحرية

ترشيحاتنا

بايدن: لسنا في حرب بالوكالة مع إيران وطهران لا تريد صراعا معنا

هاري كين يعادل رقم ليفاندوفسكي القياسي في الدوري الألماني

أخبار التعليم| الطب بـ105 آلاف جنيه والهندسة بـ69.. مصروفات جامعة المنصورة الأهلية للتقديم بالترم الثاني.. شاومينج يعود للظهور ويعلن تسريب الامتحانات.. والتعليم الطلاب: محدش يصدقه

شوقي علام: الشريعة الإسلاميَّة راعت فطرة الإنسان وأصل خلقته بلا نفور

ضياء رشوان يكشف موقف مصري صارم ضد ادعاءات إسرائيل في العدل الدولية

هل قررت أمريكا وبريطانيا توسيع مدى الحرب في المنطقة؟.. سمير فرج يرد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن تناول القهوة فورًا.. في هذه الحالة

مرصع بالكريستالات.. سعر صادم لفستان زينة في السعودية

توب شفاف وبنطال جلد.. ميرنا نور الدين تفاجئ متابعيها بأحدث ظهور

بطولة أمم إفرقيا 2024| قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر.. وهذا ترددها

فيديو

بلبسه يومين وأقلعه.. زوجة عصام صاصا تكشف سبب خلعها للحجاب/ فيديوجراف

أمرأة أربكت إسرائيل.. عديلة هاشم محامية تحرج العالم في محكمة العدل

مدرب الزمالك الجديد.. كيروش أم فينجادا؟

خطوة فنية جديدة في حياة أحمد سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

اﻟﻤﺰﻳﺪ