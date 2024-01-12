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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان يرد على إدعاءات إسرائيل بشأن معبر رفح

الدكتور ضياء رشوان
الدكتور ضياء رشوان

نفى الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، الإدعاءات الكاذبة التي قدمها الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن مسؤولية مصر عن الحصار الذي يفرض على قطاع غزة، قائلا: إن إسرائيل تحاول الهروب من مسؤوليتها عن الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال برنامج مصر جديدة، الذي يقدمه على قناة etc، أن مصر تفتح معبر رفح من جانبها، وأن الجانب الفلسطيني يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع دخول أي مساعدات أو بضائع إلى غزة.

وتابع أن إسرائيل تغلق 6 معابر أخرى تربط غزة بالعالم الخارجي وتستغلها لتحقيق أرباح طائلة من التجارة مع الفلسطينيين، موضحا أن إسرائيل تستخدم هذه المعابر لابتزاز الفلسطينيين وفرض رسوم عالية على كل ما يدخل إلى غزة.

قطاع غزة غزة الدفاع الإسرائيلي الدكتور ضياء رشوان إسرائيل

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