مصر تنفي المزاعم الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية.. فيديو

أفادت فضائية إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، بأن مصر تنفي قطعيا المزاعم الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية.

وأوضحت أن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قال إن كل المسئولين الإسرائيليين أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وخاصة الوقود.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: دولة الاحتلال لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر؛ في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب محكمة العدل الدولية.

وأكد ضياء رشوان، أنه من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن مصر أعلنت عشرات المرات أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع.

ولفت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن العديد من كبار مسئولي العالم زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره نحو قطاع غزة؛ نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو لخوفهم على حياتهم.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن المفاوضات التي جرت حول الهدنات الإنسانية، شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي، في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها إلى غزة.