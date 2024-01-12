ضياء رشوان: دخول المساعدات عبر معبر رفح ليست إرادة مصرية منفردة.. فيديو

رد الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، على الأكاذيب التي روجها الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال ضياء، خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 8 ديسمبر 2023، طلب من إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم؛ من أجل مرور المساعدات التي تأتي من مصر، وتُفتَّش هناك، وفي 13 ديسمبر، جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، بَشَّر العالم أن إسرائيل وافقت على تفتيش المساعدات القادمة من مصر في معبر كرم أبو سالم ومعبر العوجة؛ حتى لا يستغرق الأمر وقتا طويلا.

ونوه بأن: "دخول المساعدات عبر معبر رفح ليست إرادة مصرية منفردة، فمصر ليس لها سيادة على الجانب الفلسطيني، والجهات الدولية (الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية)، كلها تتسلم المساعدات من الجانب الإسرائيلي بعد تفتيشها".