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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أمريكا تتجاوز 500 ألف محطة شحن للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030

صدى البلد

من المرجح أن تصل الولايات المتحدة، أو حتى تتجاوز، هدفها المتمثل في بناء شبكة مكونة من 500 ألف محطة شحن بحلول عام 2030، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض. تم تحديد الهدف في البداية من قبل الرئيس جو بايدن في عام 2021.

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أنهت الولايات المتحدة عام 2023 بحوالي 170 ألف شاحن قيد التشغيل، وفقًا لعلي الزيدي، مستشار المناخ الوطني بالبيت الأبيض. وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال إن البلاد تسير على "مسار متسارع" لتحقيق هدف بايدن بحلول نهاية العقد.

 

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة عن منح بقيمة 623 مليون دولار لشواحن السيارات الكهربائية الجديدة، وفقًا لتقارير Autonews. وسيمولون 47 مشروعًا في 22 ولاية وبورتوريكو، وسيمولون بناء حوالي 7500 منفذ شحن للسيارات الكهربائية.

 

وسيذهب ما يقرب من نصف المنح البالغة 623 مليون دولار لتمويل 36 مشروعًا مجتمعيًا في المناطق الحضرية والريفية. سيتم تركيب أجهزة الشحن في مناطق مثل المدارس والحدائق العامة والمكتبات. أما النصف الآخر فسيذهب نحو مشاريع "الممر" على طول الطرق السريعة. سيتم تخصيص أكثر من 70 بالمائة من الأموال لدعم البنية التحتية في المجتمعات المحرومة.

 

وقال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج: "هذا مجرد جزء واحد من اللغز". "ولكن بفضل قيادة الرئيس بايدن وقانون البنية التحتية، لدينا تمويل لعشرات الآلاف من أجهزة الشحن الإضافية، كجزء من سياسة وطنية أكبر.

 

الدراسات إلى أن لغز السيارة الكهربائية الكامل كبير جدًا. وجد المختبر الوطني للطاقة المتجددة أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى إجمالي 28 مليون منفذ شحن لدعم سيناريو يكون فيه 33 مليون مركبة كهربائية على الطريق في عام 2030.

 

ولتركيب العديد من مواقع الشحن العامة، سيتعين إنفاق ما يصل إلى 55 مليار دولار من قبل الحكومة والقطاع الخاص. وقد وعدت إدارة بايدن حتى الآن بمنح بقيمة 5 مليارات دولار فقط لشحن البنية التحتية.

بايدن الولايات المتحدة Autonews جو بايدن بيت بوتيجيج

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