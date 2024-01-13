غموض يحيط بسقوط عربي الجنسية من أعلى مول بالشيخ زايد

سقط شاب عربي الجنسية، من أعلى مول شهير بمدينة الشيخ زايد ما أدى لمصرعه في الحال، وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة ، من جهودها لحل لغز الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغا من إدارة أحد المولات، يفيد بسقوط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية من الطابق السادس، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب سقوطه.

على الفور انتقل فريق من رجال المباحث إلى المول المشار إليه، وعثروا على جثمان المتوفى، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى والتحفظ على جثمانه لحين وصول فريق من جهات التحقيق لإجراء الصفة التشريحية عليه.

وتولى فريق من مباحث الشيخ زايد اجراء التحريات اللازمة ومراجعة كاميرات المول لبيان حقيقة الواقعة وما اذا كان الشاب القى بنفسه من اعلى المول ام اختل توازنه وسقط.

تحرر المحضر اللازم واحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.