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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعديلات مرتقبة في الحكومة وهؤلاء أبرز الراحلين| تفاصيل

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

كشفت الإعلامية قصواء الخلالي، معلومات عن التعديل الوزاري المرتقب.

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قصواء الخلالي: العالم يمر بمتغيرات وتحديات غير مسبوقة.. فيديو

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مصادر لـ"في المساء مع قصواء": تعديلات حكومية قريبة في بعض الحقائب الوزارية

وقالت قصواء٫ إن التعديل سيشمل وزراء كل من التموين والصناعة والسياحة في ضوء انتظار الجميع للتعديل الوزاري القادم.

 

وأضافت، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن الفترة المقبلة تحتاج لسياسات جديدة وكوادر سياسية قادرة على التعامل مع التحديات الجديدة، في ضوء أن هناك وزارات عديدة تعمل بدون أي تنسيق، وتتعامل على أنها في جزر منعزلة.

 

واستكملت أن هناك من 6 لـ 7 وزارات بحاجة إلى تغييرات حقيقية وعاجلة، وبحسب الشواهد فإن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مستمر في التعديلات المقبلة، ولكن هناك تعديلات قوية ستحدث.

 

وأكدت أن الشعب المصري مازال ينتظر الكثير من الحكومة في الفترة المقبلة في ضوء غلاء الأسعار الذي شهده الجميع في الأشهر الماضية.

 

وأشارت إلى أن هناك عددا من الوزارات المختلفة التي تحتاج إلى تغيير السياسات خلال الفترة المقبلة، في ضوء المتغيرات المختلفة، والتي تحتاج إلى طريقة عمل جديدة.

 

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