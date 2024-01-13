قصواء الخلالي: العالم يمر بمتغيرات وتحديات غير مسبوقة.. فيديو

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أنه توجد تحديات متضاعفة على المستوى الإقليمي والداخلي، والوضع الحالي لا يشبه ما فات، والقادم لا يشبه ما مر على العالم تاريخيًا، وما يحدث في العالم من متغيرات أمر صعب للغاية.

وأضافت، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أنه يجب إيجاد مخارج حقيقية للتحديات، وهناك جهود تبذل في هذا الصدد بشكل واضح من عدة أطراف.

وتابعت قصواء الخلالي، أن العالم يمر بفترة صعبة للغاية، والتحديات التي يمر بها العالم واضحة بشكل قوي أمام الجميع، "من فترة كورونا وإحنا بنقول أن العالم بيمر بمتغيرات جديدة وغير مسبوقة".



