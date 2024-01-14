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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابقة، عن انطباع لاعبي النادي الأهلي تجاه اللاعب الدنماركي ذو الأصول الفلسطينية وسام أبو علي أثناء مشاركته في مران القلعة الحمراء.

وقال شوبير ، فى تصريحات إذاعية: "وسام أبو علي يشارك فى التدريبات ولاعبو الأهلى قالوا عنه إنه لاعب كويس ولمسته حلوة وده ظهر فى التمرين".

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وأضاف: "سألت وعرفت أن وسام أبو علي يتحدث اللغة العربية والإنجليزية بطلاقة، وفي تواصل بين وسام ولاعبي الأهلى بسهولة بفضل اللغة العربية".

وتابع: "الأهلى اكتفى بصفقتي وسام أبو علي وعمر كمال عبد الواحد وما فيش مفاوضات حالياً مع أى لاعب جديد".

الأهلى وسام أبو علي القلعة الحمراء احمد شوبير عمر كمال عبد الواحد

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