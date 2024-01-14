شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابقة، عن انطباع لاعبي النادي الأهلي تجاه اللاعب الدنماركي ذو الأصول الفلسطينية وسام أبو علي أثناء مشاركته في مران القلعة الحمراء.

وقال شوبير ، فى تصريحات إذاعية: "وسام أبو علي يشارك فى التدريبات ولاعبو الأهلى قالوا عنه إنه لاعب كويس ولمسته حلوة وده ظهر فى التمرين".

وأضاف: "سألت وعرفت أن وسام أبو علي يتحدث اللغة العربية والإنجليزية بطلاقة، وفي تواصل بين وسام ولاعبي الأهلى بسهولة بفضل اللغة العربية".

وتابع: "الأهلى اكتفى بصفقتي وسام أبو علي وعمر كمال عبد الواحد وما فيش مفاوضات حالياً مع أى لاعب جديد".