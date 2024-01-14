مران الأهلي| عبد القادر يخوض مرحلة جديدة من برنامج التأهيل

بدأ أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من التأهيل بالجري حول الملعب بأحمال بدنية وسرعات محددة، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي.
وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز الجميع للارتباطات القادمة.
كان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مؤخرًا، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، والحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.