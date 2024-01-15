وزير الخارجية الصيني يدعوا لعقد مؤتمر دولي للسلام بشأن غزة

أعلن وزير خارجية الصين، اليوم وانج يي، اليوم الاثنين، أن بكين قررت تقديم الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى سكان غزة.

ودعي وانج في تصريحات له، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن غزة، يكون أوسع نطاقا وأكثر موثوقية وفعالية.

وأشار وزير الخارجية الصيني، إلى أن البنية التحتية في قطاع غزة دمرت بالكامل والملايين يكافحون للبقاء بسبب القصف الإٍسرائيلي المستمر.

وشدد وانج على أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يستمع بعناية إلى المخاوف المشروعة لدول منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك في إطار زيارة وزير الخارجية الصيني إلى القاهرة، حيث عقد اجتماعات مع وزير الخارجية سامح شكري التقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة شكري مع نظيرة الصيني، أكد وانج يي، أن الصين تتفهم بشكل كامل وتدعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، من قطاع غزة، في ظل الأزمات الإنسانية الخطيرة التي تحيط بالمنطقة.

وقال وزير الخارجية الصيني، إن الصين تقف دائما إلى العدالة والإنصاف وتدعم وقف إطلاق النار، وتدعم العدالة الإنسانية.

وأضاف أنه يجب على المجتمع الدولي تركيز كافة الجهود وحماية المدنيين وضرورة العمل على وجود خطوات عاجلة لإنقاذ أرواح المدنيين، مؤكدا أن إيصال المساعدات الإنسانية التزام أخلاقي خاصة بعد تدمير البنية التحتية في قطاع غزة.