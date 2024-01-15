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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. بيومى فؤاد وابنه يتعرضان لوعكة صحية شديدة.. سارة نخلة تعلن خطوبتها

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية .. 

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

تعرض الفنان بيومى فؤاد ونجله لوعكة صحية شديدة نقلا على أثرها إلى المستشفى حسبما أعلن نجل الفنان بيومى فؤاد.

وكان محمد بيومى فؤاد نشر مقطع فيديو من داخل المستشفى عبر حسابه بتطبيق انستجرام وظهر الثنائى وهما يخضعان لجلسة تنفس صناعى.

هاني شنودة: أداء طه الدسوقي فاجأني بـ«حالة خاصة» وغادة عادل «فوق التقييم»I خاص

عبر الموسيقار الكبير هاني شنودة عن إعجابه الشديد بأداء أبطال مسلسل "حالة خاصة "، والذي يعود من خلاله إلى تقديم الموسيقي التصويرية للأعمال الدرامية. 

وقال هاني شنودة فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سعيد بالتعاون مع مخرج مسلسل حالة خاصة  عبد العزيز النجار، فهو موهوب ومميز، ولديه رؤية فنية.

وتابع هاني شنودة حديثه قائلاً :  بطل المسلسل طه الدسوقي قدم أداء رائعا، وقد فاجأني فالبرغم من انه ممثل كوميدي الا انه قدم هذا الدور ببراعة ، أما غادة عادل فهي خارج التقييم لأنها ممثلة رائعة .

تمكن مسلسل “حالة خاصة”، من بطولة الفنانة غادة عادل والفنان طه الدسوقي من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، بعد طرحه بساعات قليلة . 

بـ صور رومانسية | سارة نخلة تعلن خطوبتها

أعلنت الفنانة سارة نخلة خطوبتها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق إنستجرام دون الكشف عن هوية خطيبها. 

وظهرت سارة نخلة بإطلالة أنيقة ، حيث ارتدت فستان باللون الفوشيا واعتمدت فى إطلالتها على الشعر المنسدل والمكياج البسيط.

أبطال مسلسل حالة خاصة الفنان طه الدسوقي الفنانة غادة عادل الفنانة سارة نخلة الفنان بيومي فؤاد الموسيقار الكبير هاني شنودة بيومي فؤاد

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