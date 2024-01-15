أخبار الفن.. بيومى فؤاد وابنه يتعرضان لوعكة صحية شديدة.. سارة نخلة تعلن خطوبتها

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

تعرض الفنان بيومى فؤاد ونجله لوعكة صحية شديدة نقلا على أثرها إلى المستشفى حسبما أعلن نجل الفنان بيومى فؤاد.

وكان محمد بيومى فؤاد نشر مقطع فيديو من داخل المستشفى عبر حسابه بتطبيق انستجرام وظهر الثنائى وهما يخضعان لجلسة تنفس صناعى.

عبر الموسيقار الكبير هاني شنودة عن إعجابه الشديد بأداء أبطال مسلسل "حالة خاصة "، والذي يعود من خلاله إلى تقديم الموسيقي التصويرية للأعمال الدرامية.

وقال هاني شنودة فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سعيد بالتعاون مع مخرج مسلسل حالة خاصة عبد العزيز النجار، فهو موهوب ومميز، ولديه رؤية فنية.

وتابع هاني شنودة حديثه قائلاً : بطل المسلسل طه الدسوقي قدم أداء رائعا، وقد فاجأني فالبرغم من انه ممثل كوميدي الا انه قدم هذا الدور ببراعة ، أما غادة عادل فهي خارج التقييم لأنها ممثلة رائعة .

تمكن مسلسل “حالة خاصة”، من بطولة الفنانة غادة عادل والفنان طه الدسوقي من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، بعد طرحه بساعات قليلة .

أعلنت الفنانة سارة نخلة خطوبتها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق إنستجرام دون الكشف عن هوية خطيبها.

وظهرت سارة نخلة بإطلالة أنيقة ، حيث ارتدت فستان باللون الفوشيا واعتمدت فى إطلالتها على الشعر المنسدل والمكياج البسيط.