خالد القربي: منتخب تونس قادر على السير بعيدا في كأس أمم أفريقيا.. فيديو

أكد خالد القربي، لاعب منتخب تونس السابق، أن منتخب بلاده قادر على المضي بعيدًا في كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويستهل منتخب تونس مشواره في كأس أمم أفريقيا، يوم الثلاثاء، بمواجهة منتخب ناميبيا لحساب المجموعة الخامسة، في مجموعة تضم أيضًا منتخبي مالي وجنوب أفريقيا.

وقال القربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الأجواء ممتازة داخل المجموعة والفريق الحالي يمتلك لاعبين متجانسين.

وأضاف القربي: «نحن في تونس نرى أن هذا المنتخب قادر على أن يسير بعيدًا في هذه الكأس الأفريقية.

وأشار لاعب تونس السابق إلى أن منتخب ناميبيا هو منتخب صعب، ولا بد من التحضير له، لافتًا إلى تعادله وديًا مع منتخب غانا قبل انطلاق البطولة.

https://www.youtube.com/watch?v=2IVRPa-23rU