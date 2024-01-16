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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيفية التسجيل في وظائف البريد المصري

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من الشباب عن الوظائف الخالية، التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تم توفير 900 وظيفة في البريد المصري.

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كيفية التسجيل في وظائف البريد

يتم التقديم للوظائف المتاحة في البريد المصري إلكترونيًا وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، باتباع الخطوات التالية:-

-الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية عبر الإنترنت من هنا موقع التوظيف الحكومي
-إنشاء حساب جديد في البوابة.
-اختيار الوظيفة المتقدم لها.
-إدخال البيانات المطلوبة.
-تحميل المستندات المطلوبة.
-الضغط على زر تقديم.

شروط خاصة للمتقدمين لوظائف الأخصائيين


أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال مناسب، مثل:-

  1. بكالوريوس التربية
  2. بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية
  3. بكالوريوس الخدمة الاجتماعية
  4. بكالوريوس اللغة العربية
  5. بكالوريوس اللغة الإنجليزية
  6. بكالوريوس اللغة الفرنسية
  7. بكالوريوس العلوم
  8. بكالوريوس التجارة
  9. ليسانس الحقوق
وظائف


شروط خاصة للمتقدمين لوظائف المحامين


- أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد

تكون جميعها أصلية ملونة، وبصيغة jpg، وتشمل ما يلي:

  1. الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.
  2. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو إثبات الإعاقة «في حالة الإعاقة».
  3. ايصال الإيداع البنكي
  4. صورة شخصية للمتقدم.
  5. بطاقة الرقم القومي سارية.
  6. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو الهيئة القومية للبريد.
  7. المؤهل الدراسي بجانب المؤهل الأعلى إن وجد.
  8. كارنيه القيد في نقابة المحامين للمتقدم لوظيفة محام.
  9. كارنيه القيد في نقابة المهندسين للمتقدم لوظيفة مهندس.


الشروط والضوابط العامة للمتقدمين لوظائف البريد المصري

  1. أن يجتاز المتقدم الاختبارات والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات المقررة
  2. أن يسدد المتقدم مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع في أحد فروع البنوك التالية: «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة».
    شروط خاصة للمتقدمين لوظائف المهندسين:
  3. أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس هندسة في إحدى التخصصات المطلوبة، وهي:هندسة مدنية أو هندسة ميكانيكية أو هندسة كهربائية أو هندسة اتصالات أو هندسة حاسبات أو هندسة طبية حيوية أو هندسة زراعي أو هندسة كيمياء أو هندسة تصنيع.
  4. أن يكون الشخص المتقدم للوظيفة مصري الجنسية.
  5. ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.
  6. أن يكون التقدير العام الذي حصل عليه الشخص على الأقل «جيد».
  7. أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم لها، كما يلي: مهندس: بكالوريوس هندسة في إحدى التخصصات المطلوبة أو مؤهل عال مناسب أو ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.
  8. ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم إعادة اعتباره
  9. ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من الخدمة بحكم نهائي، ولم يمض على صدور القرار النهائي بفصله 4 سنوات على الأقل.
     
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