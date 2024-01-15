بدون خبرة.. وظائف خالية بالبنك الأهلي المصري

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف التي أعلن عنها البنك الأهلي المصري، لجميع التخصصات من حديثي التخرج وخاصة خريجي دفعة من 2020 حتى 2023، موضحا أن الوظيفة لا تشترط الخبرة.



التخصصات المطلوبة لوظائف البنك الأهلي المصري

خريجو كليات إدارة الأعمال بأقسامها بنوك وائتمان ومالية وموارد بشرية ونظم ومعلومات إدارية ومنشأة. مالية وإدارة أعمال دولية لوجستيات وتسويق. خريجي كليات اقتصاد وعلوم سياسية بأقسامها اقتصاد وإحصاء. خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات. خريجي كليات الهندسة. خريجي كليات الحاسبات والاتصالات وما يعادلها. خريجي كليات الحقوق. خريجي كليات التجارة بأقسامها المحاسبة والضرائب والتمويل والتسويق والإدارة والتجارة الخارجية.

وظائف



خطوات التقدم لوظائف البنك الأهلي المصري

يدخل المتقدم لوظائف البنك الأهلي المصري إلى الموقع الرسمي الخاص بالبنك. ثم الدخول إلى أيقونة الوظائف الموجودة أعلى يمين الصفحة الرئيسية. بعد ذلك يتم ملء الاستمارة الخاصة بطلب التوظيف بالبيانات المطلوبة. يتم إرفاق المستندات المطلوبة للحصول على الوظيفة ومن ثم إرسال.



الشروط العامة للحصول على وظائف البنك الأهلي المصري



يجب على المتقدم للوظيفة أن يكون حاصلًا على مؤهل عال معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

يشترط على المتقدم من حديثي التخرج أن يكون من خريجى سنوات 2020 و2021 و2022 و2023.

يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى.

ممنوع أن يكون المتقدم له اقارب في فروع البنك من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة.

عمر المتقدم يجب ألا يتخطى سن 28 عاما.

محل الإقامة للمتقدم لابد أن يكون مطابقا للرقم القومي.