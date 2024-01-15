الزراعة والفنادق والمطاعم.. اتحاد العمال يكشف عن وظائف شرعية في إيطاليا

قال الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن الفرص المتاح العمل بها في إيطاليا هو مجال الزراعة والخدمات العامة مثل الفنادق والمطاعم، مضيفاً أن دولة إيطاليا دولة مسنة تحتاج إلى شباب للعمل كمرافق للمسنين ويكون لديه دراية بأعمال التمريض.





وأضاف « إسكندر» من خلال لقائه في برنامج “الحياة اليوم” على قناة "الحياة" التي تقدمه الإعلامية "لبنى عسل" أن الفترة القادمة سيكون في اتفاقيات على التمريض والبناء والتشييد، موضحاً أن على العامل المصري لا يتطلب منه إجادة اللغة الإيطالية A1 يكفي معرفة الأساسيات من اللغة فقط.



التقديم على الوظائف المتاحة





وأشار رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، أن التقديم على الوظائف المتاحة سيكون عن طريق صفحة اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يوجد عليها الكثير من الوظائف المعلنة وبكل التفاصيل التي يحتاج إليها المتقدم أو إرسال رسالة على أبلكيشن الماسنجر.







