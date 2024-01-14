الهجرة الشرعية.. اتحاد العمال: نحن نضع أنفسنا مع تجار الموت

قال الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن سوق العمل الإيطالي محتاج لعمالة ولكن لهم شروط ومتطلبات اللغة والثقافة الإيطالية، مضيفاً أن إيطاليا كبيرة سناً وتريد التجديد بالعمالة الصغيرة سناً.



وأضاف « إسكندر» من خلال لقائه في برنامج “الحياة اليوم” على قناة "الحياة" التي تقدمه الإعلامية "لبنى عسل" أن الهجرة الشرعية نحن نضع أنفسنا مع تجار الموت، لأنهم يعرضون حياة البشر للمخاطر.

تجار الموت







وأشار رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، أن أول اتفاقية تم العمل عليها مع وزير الشباب والرياضة الدكتور "أشرف صبحي" أن يجب يكون فيه تأهيل لغوي يتكون من 110 ساعة 100 ساعة لغة إيطالية و10 ساعات ثقافة إيطالية لسهولة اندماج العمالة مع المجتمع الإيطالي.





