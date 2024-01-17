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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة كبيرة لمبيعات أودي العالمية من السيارات الكهربائية في 2023

صدى البلد

ارتفعت مبيعات أودي العالمية من السيارات خلال الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 508,600 سيارة، في حين بلغت نتيجة العام بأكمله 1,895,240 سيارة، منتعشة بنسبة 17.4% إلى أعلى مستوى في بضع سنوات.

والأهم من ذلك، أن السيارات الكهربائية بالكامل بدأت تمثل حوالي عُشر حجم مبيعات الشركة العالمية.

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في الربع الرابع، باعت أودي ما يقرب من 55,400 سيارة كهربائية بالكامل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34% على أساس سنوي وحصة قياسية قدرها 10.9% في إجمالي حجم العلامة التجارية.

 

يعتبر النموذج الكهربائي الرئيسي في تشكيلة الشركة هو سيارة Audi Q4 e-tron المستندة إلى MEB (بما في ذلك إصدار Sportback)، وهي ابن عم مباشر لـ Volkswagen ID.4 (و ID.5).

 

مبيعات أودي للسيارات الكهربائية في الربع الأخير من عام 2023 (التغيير على أساس سنوي):

الإجمالي: 55,400 (بزيادة 34%) وحصة 10.9%

بما في ذلك 7411 (بزيادة 74٪) في الولايات المتحدة

 

وفي عام 2023، تحسنت مبيعات أودي من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بنسبة 51% على أساس سنوي لتصل إلى 178,400، وهو ما يمثل 9.4% من إجمالي الحجم.

 

مبيعات أودي للسيارات الكهربائية في الربع الأول والربع الرابع من عام 2023 (التغير على أساس سنوي):

أودي Q4 إي-ترون (بما في ذلك سبورت باك): 111.700

أودي Q8 إي-ترون/إي-ترون (بما في ذلك سبورت باك): 49.000

موديلات أخرى: 17,700

الإجمالي: 178,400 (بزيادة 51%) وحصة 9.4%

بما في ذلك 25.039 (بزيادة 54%) في الولايات المتحدة

 

 في عام 2022، باعت أودي ما مجموعه 118,196 سيارة كهربائية بالكامل حول العالم (بزيادة 44% على أساس سنوي)، وهو ما يمثل حوالي 7.3% من إجمالي حجم العلامة التجارية.

 

وفي الربع الأول من عام 2024، تعتزم أودي تقديم طراز Audi Q6 e-tron الجديد كلياً، والذي سينضم إلى سيارتي Q4 وQ8 e-tron. سيكون Q6 e-tron هو النموذج الأول الذي يعتمد على نظام Premium Platform Electric (PPE) الجديد لمجموعة فولكس فاجن والذي تم تطويره خصيصًا للنماذج الكهربائية.

 

ووفقا للتقارير السابقة، ابتداء من عام 2026، ستقدم العلامة التجارية الألمانية فقط السيارات الكهربائية بالكامل إلى السوق العالمية.

السيارات الكهربائية أودي MEB SPORTBACK Audi Q4 E-Tron Volkswagen ID 4

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