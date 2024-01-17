رئيس اتحاد اليد يشكر مصر على التنظيم المميز لأمم إفريقيا

وجه الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة افريقيا الشكر إلى الدولة المصرية على كامل الدعم والمساندة لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد ، واشاد بالدور الكبير و بما يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة المصرية.

واضاف الأمين خلال كلمته اليوم في حفل افتتاح البطولة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري أن اللجنة المنظمة للبطولة أمام مسئولية كبيرة لخروج البطولة الأكبر داخل القارة السمراء فى أفضل شكل ممكن .

واضاف :" نرحب بالأشقاء العرب والأفارقة ونتمني ان تكون علي المستوي العالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى .

وحرصت الجماهير المصرية على التوافد بأعداد كبيرة إلى الصالة المغطاة باستاد القاهرة لحضور حفل افتتاح البطولة بجانب مؤازرة المنتخب في مباراته اليوم أمام غينيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية في، وهي منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 لـ16 منتخبًا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.