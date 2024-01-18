تعرف على ملحمة إنجازات المشروعات بأسوان خلال عيدها القومى الـ 53

شهر يناير من الشهور المميزة لمحافظة أسوان، عاصمة الشباب والاستلام والثقافة الإفريقية، مثلما اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فهذا الشهر يتجسد فيه العيد القومى لعروس المشاتى، والذى يتمثل فى افتتاح اعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين، وهو مشروع السد العالى وذلك منذ 53 عاماً.

وفى التقرير التالى نتحدث عبر منصة " صدى البلد " عن ما شهدته عروس المشاتى من انجازات وذلك من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

فقد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن احتفال أسوان بعيدها القومى هذا العام ، والذى يتواكب مع ذكرى افتتاح مشروع السد العالى، سيتحول إلى افتتاحات لمشروعات يستفيد منها المواطن، وتعكس جهود الدولة المبذولة فى شتى المجالات، وذلك تماشيا مع سياسة الحكومة فيما يخص ترشيد الإنفاق وتحويل الصورة إلى واقع ملموس وإنجازات تعود ثمارها بالنفع على المواطنين.

ما هى المشروعات المنتظر افتتاحها بالتزامن مع العام الجديد 2024 وعيد أسوان القومى؟

من المخطط افتتاح عدة مشروعات عملاقة فى مختلف قطاعات العمل العام والتى شهدتها أسوان على مدار العام المنقضى وساهمت فى توفير الخدمات المختلفة للمواطنين بالجودة العالية، لتستكمل هذه القطاعات سلسلة إنجازاتها على مدار العام الجديد 2024، وستتحقق معه الكثير من بشائر الخير وجنى الثمار لأهالى المحافظة.

ومنتظر افتتاح حزمة من المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية سواء التى يتم تنفيذها داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو بمنظومة التأمين الصحى الشامل أو بالخطة الاستثمارية للمحافظة أو التطوير والتجميل، ومن أبرز المشروعات التى سيفتتحها رئيس الوزراء فى أسوان مطلع العام الميلادى الجديد، هى: مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، ومكتبة مصر العامة، وكذا أعمال التطوير والتجميل التى شهدتها منطقة الطابية التاريخية الأثرية، وعدد من المشروعات الخدمية بمشروع الإسكان المميز "حى اللوتس"، فضلًا عن المحاور والكبارى والطرق السريعة من أهمها محور وكوبرى خزان أسوان البديل، وأيضًا محور وكوبرى دراو.

مشروعات

ليتواكب ذلك مع مشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بطول 125 كم بين مدينتى أسوان والسباعية، كما سيتم افتتاح 14 مشروعًا تابعًا لصندوق تحيا مصر فى مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنيه منها 320 مليون جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر و323.9 مليون جنيه دعمًا من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأيضًا 44.6 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى أكثر من 600 مشروع داخل قرى حياة كريمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وسيتم أيضًا افتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة، والذى تم دعمه بالكثير من الإمكانيات لكونه العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة.

ما هو الوضع الذى وصلت إليه حتى الآن مشروعات " حياة كريمة" ؟

= بالنسبة لمشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " ، فإنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضم جميع قرى ومراكز المحافظة للمبادرة الرئاسية بإجمالى 5 مراكز و39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و 380 نجع وكفر وتابع ، فإنه تم وجارى تنفيذ نحو 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات عالية = وأؤكد بأن هذا المشروع القومى هو أكبر مشروع تنموى فى الألفية والجمهورية الجديدة حول حياة ملايين المواطنين فى قرى الريف المصرى إلى واقع مختلف بتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة حيث نجد لأول مرة فى تاريخ مصر الحديثة بأن القرى والنجوع والكفور والتوابع تشهد لدينا فى أسوان مواقع خدمية جديدة تفوق الموجود فى المدن ، مع تنفيذ شبكات ومحطات جديدة ومتطورة بكافة قطاعات المرافق العامة من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء وإتصالات وغاز طبيعى وطرق وكبارى ، مع تبطين الترع والمصارف .

وماذا عن تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة؟

التأمين الصحى الشامل هو المشروع الأبرز المنتظر إعلان تشغيله رسميًا خلال افتتاحات يناير، وسنحتفل باعتماد المستشفيات والوحدات الصحية بواقع 4 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى، و50 % من إجمالى عدد الوحدات الصحية البالغة 112 وحدة صحية.

والاعتماد يكون له مقاييس ومعايير معينة تتم على أكمل وجه، لابد أن تكون متوافرة فى الوحدة الصحية والمستشفى أو مركز طبى حتى نطمئن أن الوحدة الصحية أو المستشفى كاملة متكاملة، وهذا الاعتماد دولى يتيح للسائح من أى دولة أن يتعالج فيها، وهناك بعض العيادات والمراكز الخاصة تعمل من أجل الدخول لهذه المنظومة، لأنهم مدركين أن التأمين الصحى الشامل هو المستقبل القادم للصحة.

هل هناك مشروعات أخرى عملاقة جارى العمل فيها؟

أسوان تحظى باهتمام كبير من الدولة فهى فى قلب الرئيس والحكومة، وفيها مشروعات كبرى عديدة، منها تخصيص منطقة حرة فى مدينة أسوان الجديدة، بدأنا فيها بمنطقة صناعية فى أسوان الجديدة على مساحة 200 فدان، ستصل لأكثر من 600 فدان خلال الفترة القادمة، وذلك تحت مسمى منطقة اللوتس الصناعية وشيئ عظيم ومخطط له جيدًا.

ماذا عن مشروعات الطاقة على أرض أسوان؟

التوسع فى هذا المجال من مشروعات الطاقة النظيفة، ظهر بشدة على أرض أسوان وهناك مشروع فارس الجديد والذى يضاهى مشروع بنبان للطاقة الشمسية، بعد أن نجح المشروع الأخير فى إنتاج طاقة توازى الطاقة الناتجة من السد العالى، ومخطط للمشروع الجديد فى فارس أن يكون أكبر من مشروع بنبان.

بجانب مشروعات الطاقة الشمسية على أرض أسوان، فهناك توجيهات من رئيس الجمهورية بالعمل على مشروع الهيدروجين الأخضر، بعد cop27 دخلنا فى هذا المجال بشكل كبير وتوجيهات الرئيس المضى فيه بشكل أسرع لأن هناك توقيت معين من لم يلحق أن يتواكب مع ما يتم داخل الدولة المصرية سيتأخر كثيرًا، فكل المحافظات تجرى بسرعة.

إلى أين وصلت شرايين التنمية من المحاور والطرق والكبارى ؟

= تم وجارى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحويل المحاور المختلفة لشرايين تنمية وعمران حيث تم إفتتاح كوبرى كلابشة الحر فى ديسمبر 2021 ، فيما جارى تنفيذ مشروع محور وكوبرى خزان أسوان البديل بتكلفة 1.7 مليار جنيه ، ليتواكب ذلك مع قرب إنتهاء مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بطول 125 كم بين مدينتى أسوان والسباعية ، علاوة على أنه جارى تنفيذ مشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى بطول 215 كم .

تم التشغيل التجريبى لمشروع كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه مما ساهم فى القضاء على مشكلة الإختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد ، فيما تصل أطوال الكوبرى والمداخل والمخارج لـ2060متر ، وكذا مشروع إنشاء كوبرى علوى للسيارات والمشاة أعلى مزلقان المضيق بمركز نصرالنوبة بطريق أسوان/القاهرة الزراعى، وبنفس المواصفات الفنية .

= ما هى فرص الإستثمار الواعدة التى تم تنفيذها والمخطط لها خاصة الثروة المعدنية والإستفادة من الثروات المعدنية خاصة فى البحث عن الذهب وباقى المعادن والمحاجر؟

= أسوان تتوفر فيها كافة المقومات الإقتصادية من ثروات تعدينية ومحجريه ومصادر متعددة للطاقة ، والبنية التحتية من شبكات طرق وموانئ برية ونهرية ومطارات ، وهذا يعتبر قاعدة قوية لجذب الفرص الإستثمارية فى كافة المجالات .

= ولهذا فإن الإهتمام بملف الإستثمار يقع ضمن أولويات العمل فى الفترة الحالية بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ويتم تكثيف الجهود بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية حيث تم عقد مؤتمرات عديدة عن الإستثمار داخل وخارج المحافظة ، والعمل على الترويج لها ، وأيضاً تقديم التسهيلات والتيسيرات الممكنة بالشكل الذى يساهم فى جذب المستثمرين ، وتم وضع حجر الأساس لمصنعى إنتاج مركزات الطماطم والمشغولات الذهبية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بإستثمارات 850 مليون جنيه ، كما أنه تم إفتتاح وتشغيل 27 مصنع من إجمالى 34 مصنع مخطط إفتتاحهم وتشغيلهم على مراحل ، والتى تساهم فى توفير المئات من فرص العمل للشباب الأسوانى .

كيف ترصد المحافظة مشاكل وهموم المواطن البسيط فى القرى ؟

بأكد على أن وسائل رصد مشاكل وهموم المواطن الأسوانى البسيط في القرى والمدن ، وكل مكان على أرض أسوان عديدة ومتنوعة ، فتليفون المحافظ شخصياً والواتس آب يعلمه المواطنين ، وبيتم إرسال أى مشاكل أو هموم ، ويتم التفاعل السريع والمباشر معها ، وهذا يتكامل مع الإلتحام المباشر بالمواطنين سواء فى الجولات الميدانية أو فى اللقاءات الجماهيرية ، أو عبر وسائل التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " ، بالإضافة إلى تخصيص تطبيق عين المواطن ضمن منظومة التحول الرقمى لإرسال أى مشاكل على هذا التطبيق ، ويتم التعامل الفوري معها ، وحلها ، وإرسالها للمواطن .

مشروعات قطاعات إحلال وتجديد البنية التحتية؟

= تم إقتحام أكبر التحديات والمشاكل التي يعانى منها المواطن الأسوانى حيث جارى تنفيذ حزمة من مشروعات الإنشاء والإحلال والتجديد للخطوط والشبكات والمحطات بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومخصصة لإحلال وتجديد الشبكات والمحطات، وقد تم الإنتهاء من البنية التحتية فى طريقى كورنيش النيل والسادات بالكامل داخل مدينة أسوان، وتواكب مع ذلك تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمراكز والمدن ضمن مشروع عواصم المحافظات حيث تم إستكمال مشروع التغير الشامل للبنية التحتية بمدينة إدفو .

ملحمة

ما هو الجديد فى أعمال تطوير عاصمة الشباب والثقافة ؟

= بالفعل هناك إهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع أسوان في المكانة التي تليق بها سياحياً وتنموياً وإقتصادياً وتجارياً لأنها من أفضل المشاتى السياحية فى العالم ولمقوماتها العديدة حيث أعطى توجيهاته بتحويل مدينة أسوان إلى متحف مفتوح برؤية علمية مدروسة وهوية بصرية نابعة من البيئة والتراث الأسوانى ، مع تنفيذها على مراحل ، وخارج موازنة المحافظة بتوفير الإعتمادات المالية من البنوك الوطنية ضمن جهودها للعمل المجتمعى ، وأيضاً من الشركات الإستثمارية ، مع قيام الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة للقوات المسلحة بأعمال التنفيذ .

كيف أعادت المحافظة الروح إلى المشروعات المتعثرة ؟

= تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى تنفيذ المشروعات التى ستساهم فى تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين تم الإنتهاء من 14 مشروع تابع لصندوق تحيا مصر بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مختلف القطاعات الخدمية والنبية التحتية بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنية منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و 323.9 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأيضاً 44.6 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

قطاع مشروعات تحديث منظومة السيرفيس وعربات الحنطور؟

تتويجاً لثمار عمل فريق متكامل قام بأفكار خارج الصندوق فى تنفيذ مشروعات عديدة فى قطاعات البنية التحتية والتطوير والتجميل وتحديث منظومة النقل الداخلى للسيرفيس من خلال إستبدال سيارات الكبود الربع نقل بسيارات ميكروباص تجاوزت الـ 1700 سيارة للعديد من خطوط السير داخل مدينة أسوان ، وفى مدن المحافظة ، لتصل محافظة أسوان لأعلى مستوى والنهوض بالمستوى الخدمى والتنموى فى إطار خطة الدولة المصرية لتتبوأ مكانتها كقاعدة إنطلاق نحو الأسواق الإفريقية ومشتى سياحى عالمى وواجة لتنمية الصعيد حصلت محافظة أسوان على جوائز عديدة فى مقدمتها جائزة التميز العربى، وعدد من جوائز التميز الحكومى .

مشروع التحول الرقمى؟

= تم إفتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بمبنى ديوان عام المحافظة بتكلفة 21 مليون جنيه ليؤدى 82 خدمة متعددة للمواطنين ، كما أن المركز مربوط بـ 11 مركز تكنولوجى متطور بجميع المدن والمراكز لفصل مقدمى الخدمة عن متلقيها لأدائها فى أسرع وقت.