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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان يعطى إشارة إطلاق قافلة "ستر وعافية" للتحالف الوطني للعمل الأهلي

التحالف الوطنى ينظم
التحالف الوطنى ينظم قافلة ستر وعافية باسوان

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إعطاء إشارة البدء لإطلاق فعاليات القافلة الشاملة " ستر وعافية "، والتى ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى بقرية الكفور التابعة لمركز كوم أمبو بالتعاون مع مبادرة " الناس لبعضهم " وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي لتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

 

حيث تستهدف القافلة تقديم الخدمات الطبية والتوعوية التنموية ، فضلاً عن الأنشطة والفعاليات الترفيهية بواسطة 17 كيان من كيانات التحالف ، ويستفاد منها أكثر من 55 ألف نسمة داخل 12 تابع بقرية الكفور.

وخلال تفقده لخدمات القافلة برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير المساعد، ومنظمى القافلة من التحالف الوطنى، فضلاً عن مسئولى الجهات التنفيذية المعنية.

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التحالف الوطنى

التحالف الوطنى ينظم قافلة ستر وعافية باسوان

قدم اللواء أشرف عطية شكره لمؤسسات المجتمع المدنى لمساهمتهم الجادة ، وحرصهم على مساندة الجهود التنفيذية لتقديم الخدمات المتنوعة التى تساهم فى رفع المعاناة عن كاهل البسطاء وفقاً لخطة الحماية الإجتماعية التى تتماشى مع رؤية مصر 2030 ، وفى ظل متابعة من وزارة التنمية المحلية اللواء هشام آمنة.

وأكد المحافظ على أن الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة غير مسبوقة من التكاتف والتلاحم لكافة قوى المجتمع لتوفير وتوصيل الخدمات المختلفة، وخاصة للبسطاء والأولى بالرعاية داخل القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

هذا وتضم القافلة الشاملة للتحالف الوطنى 22 عيادة طبية و 6 صيدليات ، ومكتب لقياس الضغط والسكر ، وأنشطة توعية ، و 2 مكتب للكراسى المتحركة والأطراف الصناعية ، و 3 لتقلى طلبات التمكين الإقتصادى ، وكذا مكتب لحالات الغارمين ، وأخر لبرنامج ملهم ، بالإضافة إلى تنظيم كرنفال للأطفال ، و 3 معارض للملابس تضم 2200 قطعة ، و 850 أغطية للشتاء " ألحفة وبطاطين " ، و 1750 كرتونة مواد غذائية ، و 2000 كيلو لحوم ، و 700 هدية للأطفال .

التحالف الوطنى ينظم قافلة ستر وعافية باسوان
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