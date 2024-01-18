عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| أمير المنطقة الشرقية يدشن مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة 2024

صدى البلد

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة "ويا التمر أحلى 2024" الذي تنظِّمه أمانة الأحساء بالشراكة مع محافظة الأحساء وهيئة تطوير الأحساء، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك في "قلعة أمانة الأحساء التراثية".

وأكد أهمية استثمار المنتج الوطني الزراعي "التمور" والتوسع في اتجاهات تسويقه تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتدعيم ذلك بتعزيز النمو في إنتاج التمور ومُشتقاتها عبر أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة بما يُسهم في زيادة صادرات التمور إلى دول العالم، وتحويلها من منتج زراعي إلى منتج اقتصادي واستثماري له أثر على الناتج المحلي.

رئيس «COP28»: نجحنا في صياغة سياسات المناخ العالمية بما يُنصف الدول النامية

الصين: تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع أفريقيا

وأشار إلى الاستغلال الأمثل لما تمتلكه الأحساء من مقومات وما تزخر به من فرص وإمكانات استراتيجية لدمج أصالة الثقافة والتراث، منوهاً بما حققه المهرجان من نمو متصاعد لتسويق التمور في الثماني نُسخ الماضية، ليُحقق القفزات النوعية نحو تحقيق سير الأهداف، وليكون المهرجان رافداً لإثراء القطاع السياحي للمنطقة؛ نظير ما تحمله الأحساء من ملفات عالمية وإقليمية، في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة. 

من جانبه، أكد  وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن مبادرة أمانة الأحساء في تنظيم المهرجان منذ 2014، أسهمت في تحسين الممارسات الزراعية والصناعية عبر ابتكار العديد من الصناعات التحويلية خلال الأعوام الماضية، مما حقق الجودة والإنتاجية لقطاع التمور بالمحافظة، وخلق تنافسية إيجابية بين مصنعي التمور، من شأنها تحقيق النمو في الإنتاج الكمي والنوعي للتمور وصناعاتها التحويلية، خاصةً وأن المهرجان يمثل عامل جذب لأعداد متنامية لزائريه من موسم لآخر.

من جهته أوضح أمين الأحساء عصام الملا، أن المهرجان وضع ضمن أهدافه تقديم الخدمات التسويقية ودعم تجار التمور وخلق منظومة متكاملة لتحقيق الكفاءة والإنتاجية وفق المواصفات القياسية التسويقية لأصناف تمور الأحساء، بما يتواءم مع متطلبات الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الأمانة وبالتكامل مع شركائها تسعى إلى تعزيز مستهدفات دعم المسار التسويقي لتمور الأحساء عبر هذا المهرجان من نسخة لأخرى، مثمناً رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للمهرجان، ومتابعة محافظ الأحساء، تحقيقاً لأهداف المهرجان للنهوض بمكانة الأحساء وحراكها الاقتصادي والتنموي والاجتماعي والثقافي.

أعلي معايير الجودة اقتصاد السعودية أحدث التقنيات الأمير سعود بن نايف الشؤون البلدية الصناعات التحويلية القطاع السياحي القيادة الرشيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

اكتشاف منجم ذهب باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن|الحكومة تكشف التفاصيل

120 دقيقة بحث.. كيف سقطت المتهمة في سرقة سلاسل مايا شيحة الماسية

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبد العزيز

«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

تيك توك هو السبب| تفاصيل جديدة في حادث الفنان فادي خفاجة

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

ترشيحاتنا

باكستان: لا نريد التصعيد مع إيران ولكن لا تنازل عن حماية أمننا القومي

دخلت بعمق 80 كيلومترا.. الجيش الباكستاني يكشف تفاصيل الهجوم الصاروخي على إيران

زلزال قوي يضرب وسط تركيا .. تفاصيل

خوفا من مواجهة بوتين وحيدًا.. تحرك غير مسبوق من المستشار الألماني

رئيس الوزراء الباكستاني يغادر دافوس مبكرا بسبب التصعيد مع إيران

مسؤول إيراني: طهران تطالب إسلام أباد بتفسير فوري بشأن الضربات على حدودها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ