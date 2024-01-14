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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصين: تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع أفريقيا

تعاون صيني أفريقي
تعاون صيني أفريقي في التجارة

وافق مجلس الدولة الصيني، على خطة عامة لبناء منطقة رائدة للتعاون الاقتصادي والتجاري المتعمق بين الصين وأفريقيا بحسب وكالة أنباء الصين.

وستلعب التدابير العملية المتخذة في إطار منتدى التعاون الصيني-الإفريقي، أثناء تنفيذ الخطة، دورا رائدا في تعزيز التكامل بين الاستراتيجيات الإنمائية للطرفين، وابتكار آلية تعاون اقتصادي وتجاري، وتحسين سلاسل الصناعة والإمداد الحديثة بين الصين وأفريقيا.

تعزيز التعاون مع أفريقيا

وشدد المنشور الصادر عن مجلس الدولة الصيني على تعزيز تنسيق التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والصناعات والتمويل والتبادلات الثقافية، مؤكدا أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز التنمية عالية الجودة للتعاون في إطار الحزام والطريق وبناء مجتمع مصير مشترك صيني-إفريقي رفيع المستوى.

إفريقيا مجلس الدولة الصيني التجارة الاقتصاد الصين

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