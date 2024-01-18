امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 | الطلاب يؤدون «الدراسات» بالقاهرة و«الجبر» بالجيزة

يستأنف اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي ، امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، وفقاً للجداول المعلنة في كل محافظة على مستوى الجمهورية .

حيث بدأ الآن في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة ، امتحان الدراسات الاجتماعية ، الذي يؤديه الطلاب من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا .

كما تشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي الجيزة وأسوان ، بدء امتحان الجبر والإحصاء ، الذي يؤديه الطلاب من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا .

وفي الشرقية وكفر الشيخ والأقصر وأسيوط .. تشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن بدء امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

وفي القليوبية ، تشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بدء امتحان العلوم .

وفي المنوفية ومطروح ، تشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بدء الدراسات الاجتماعية التي يؤديها الطلاب من 9 صباحا لـ 11 صباحا

قرارات عاجلة بشأن ضوابط تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

