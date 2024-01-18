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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لماذا تخلت ملكة الدنمارك عن منصبها.. ابنها يكشف أسرارا مثيرة

صدى البلد

تصدر ملك الدنمارك، فريدريك العاشر، عناوين الأخبار بعد أيام قليلة من توليه العرش، بإصدار كتاب مفاجئ تمامًا. أتى هذا الكتاب كمفاجأة للدنماركيين، وقد ردت وسائل الإعلام الوطنية على ذلك بسرعة من خلال نقل مقتطفات منه على الهواء مباشرة.

يعد كتاب "كلمة الملك" وعدًا من فريدريك بمشاركة أفكاره حول مواضيع تتضمن مكانة الدنمارك في العالم وعلاقته مع زوجته الملكة ماري. توج فريدريك ملكًا يوم الأحد بعد تنازل والدته مارجريت الثانية عن العرش في ليلة رأس السنة.

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ووفقًا للتقارير، فقد تجاوزت مبيعات "كلمة الملك" كتاب الأعوام السابقة الأكثر مبيعًا في متجر الكتب عبر الإنترنت Saxo. 

أفادت المتحدثة باسم Saxo للإعلام الدنماركي بأن الكتاب بيع بمعدل 25 نسخة في الدقيقة في الساعات الأولى بعد إعلان نبأ نشره. ويبلغ سعر الكتاب حوالي 250 كرونة دنماركية (29 جنيهًا إسترلينيًا / 33.50 يورو) ويتألف من نحو 110 صفحة.

تم كتابة الكتاب بالتعاون مع ينس أندرسن، الذي ألف سيرة فريدريك في عام 2017، واستند إلى مقابلات أجريت خلال العامين الماضيين ونصف العام الأخير.

وفي إحدى الفقرات، يذكر فريدريك أنه كان يواجه صعوبة في قبول فكرة أنه سيصبح ملك الدنمارك ويقول: "كنت أرغب فقط في أن أكون مثل جميع الأولاد في سني". 

ويضيف: "أتذكر عيد ميلادي الثامن عشر كأنه نهاية العالم. كان الشعور أن الأمور الجميلة والمثيرة تنتهي الآن. لحسن الحظ، لم يحدث ذلك".

وفي أجزاء أخرى من الكتاب، يتحدث الملك أيضًا عن إيمانه، حيث يذكر أنه وزوجته الأسترالية الأصليقومان بقراءة الصلوات مع أطفالهم كل مساء. كما يتحدث عن الحياة العائلية ويقول أن والده الأمير هنريك، الذي توفي في عام 2018، كان "ذو طابع آبوي قوي" و"حاول نقل هذا النمط إلى ابنيه".

يقول فريدريك: "لقد تعلمت الكثير من زوجتي التي تذكرني من وقت لآخر أنني لست دائمًا على حق، وأن كلماتي لا تُصدَّق تلقائيًا فقط لأنني الرجل في المنزل".

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