أخر 3 كلمات لـ ملكة الدنمارك أثناء تنازلها عن العرش.. ماذا قالت

ودعت الملكة مارجريت الثانية العرش ورحبت بابنها كملك جديد للدنمارك في حفل يجرى في البلاد لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وكانت كلماتها الأخيرة بعد التوقيع على تنازلها عن العرش بعد 52 عاما من توليها العرش مؤثرة للغاية، حيث قالت "فليحفظ الله الملك"، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الدنماركية وبي بي سي.

في ليلة رأس السنة الجديدة 2024، فاجأت مارجريت العالم بإعلانها تنحيها عن منصبها وأن ابنها ولي العهد الأمير فريدريك سيتولى السلطة، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية كبيرة في الظهر، قالت مارجريت إنها حولت أفكارها إلى المستقبل وبدأت في تحديد ما هو أفضل شيء لعائلتها.

تم الإعلان المفاجئ على الهواء مباشرة خلال خطاب الملكة البالغة من العمر 83 عامًا في ليلة رأس السنة الجديدة.

وتجمعت أعداد كبيرة من الأشخاص في ساحة قصر كريستيانسبورج في كوبنهاجن لمشاهدة الحفل مع حدوث نقل السلطة، وفي الساعة الثالثة مساءً بتوقيت الدنمارك، ظهر الملك الجديد ووالدته في شرفة القصر حيث أعلن رئيس الوزراء اعتلاء الملك للعرش.

ثم ألقى الملك الجديد خطابًا كشف فيه عن آماله في حكمه، وقال إنه سيحتاج إلى الدعم لتحقيق خططه، وقال: “أحتاج إلى كل الدعم الذي يمكنني الحصول عليه، من زوجتي الحبيبة، من عائلتي، منك ومن الذي هو أعظم منا، أواجه المستقبل وأنا أعلم أنني لست وحدي".

فيما كتب الملك الجديد عبر "إكس": 'إنني أتطلع إلى العمل معكم لضمان بقاء الروابط الدائمة بين بلدينا وعائلاتنا قوية، والعمل معكم في القضايا التي تهم بلادنا والعالم الأوسع".