قبلة الحياة.. ملك الدنمارك يبدأ عهده بتصرف غريب أمام الشعب| صور

بقبلة يبزغ عصر جديد لأقدم نظام ملكي في العالم، وقد تعهد فريدريك العاشر ملك الدنمارك، الذي رحب به مئات الآلاف من رعاياه، بأن يكون ملكًا موحدًا عندما ظهر لأول مرة كرئيس للدولة على شرفة قصر كريستيانسبورج في كوبنهاجن.

قبلة الحياة

وبعد لحظات، انضمت إليه الملكة الجديدة ماري وأطفالهما الأربعة، وأخيرا أعطى الملك والملكة الجديدان للشعب ما يريدانه قبلة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يعطي ذلك انطباعًا بأنه حفل زفاف ملكي أكثر من أنه تنازل عن العرش، كما أن الملكة المتوجه حديثًا ترتدي ثوبًا أبيض.

تنازل الملكة عن العرش

ولم يفعل أي ملك دنماركي ما فعلته الملكة المنتهية ولايتها مارجريت الثانية أمس. وقبل أسبوعين فقط أعلنت أنها ستتنحى عن منصبها عن عمر يناهز 83 عامًا، وفي السابق، كانت تصر دائمًا على أنها لن تتنازل أبدًا عن العرش، حيث قالت في عام 2012: "أنا في هذا المنصب مدى الحياة".

وهذا يفسر سبب ذهول الدنماركيين من القنبلة الملكية التي بثتها الملكة في ليلة رأس السنة الجديدة، وقالت إن عملية جراحية واسعة النطاق في الظهر العام الماضي هي التي وجهت قرارها.

حدث لا يتكرر



بالأمس، بدا الأمر كما لو أن قسماً كبيراً من سكان الدنمارك البالغ عددهم ستة ملايين نسمة قد توافدوا على العاصمة ليقولوا وداعاً ومرحباً، بينما سلمت التاج لابنها الأكبر.

ولم يكن هناك أي احتمال لوضعه على رأسه. لم تقم الدانمرك بتتويج ملك فعليا منذ تقديم دستور ديمقراطي جديد في عام 1848، والواقع أن أقرب ما يمكن أن يرتديه العاهل الدنمركي التاج المسيحي الخامس هو في جنازته عندما يتم وضعه على النعش.

لقد تعرضت كوبنهاجن للصدمات طوال اليوم، حيث سعت الحشود التي بلغ عددها 50 شخصًا في كل مكان إلى تأمين نقطة مراقبة جيدة، وكان هناك أيضًا فريق إعلامي كبير بشكل خاص من أستراليا حيث يشعر الملكيون بسعادة غامرة لوجود أول ملكة أسترالية في العالم، وهي ماري المولودة في تسمانيا.

كانت المدينة عبارة عن بحر من اللونين الأحمر والأبيض، ويبدو أن كل شخص كان يحمل علم دانيبروغ، وهو الاسم الذي يطلقه الدنماركيون على علمهم الوطني.

تسليم العرش

بدأت الإجراءات بسفر الملكة مارجريت وهي تبتسم وتلوح من قصر أمالينبورغ المقر الملكي إلى قصر كريستيانسبورغ البرلمان في مدرب الذكرى السنوية للزفاف الذهبي، برفقة سرب الخيالة من فوج الحرس هوسار. سافر وريثها وزوجة ابنها في سيارة رولز رويس الملكية عام 1958، وهي السيارة الرائدة في الأسطول الملكي.

داخل القصر الذي يعادل قصر وستمنستر في الدنمارك، جلست مارجريت بجوار فريدريك وهي تضع توقيعها على نهاية فترة حكمها التي استمرت 52 عامًا. ثم سلمت الوثيقة لرئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن، ووقفت، ولا تزال تبتسم ولكن مع الدموع في عينيها. سلمت عصاها من قبل ولي العهد الجديد الأمير كريستيان، وألقت قصيدة فراق مؤلفة "فليحفظ الله الملك".

ثم عادت إلى منزلها في سيارة رولز رويس، التي كانت ترافقها فقط أربعة من رجال الشرطة الذين كانوا يركضون بجانب السيارة، مع وجود حشود كبيرة وعدد قليل من حواجز الحشود بالشوارع.