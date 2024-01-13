عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احذر.. زجاجات المياه البلاستيكية تصيب بأمراض خطيرة

صدى البلد

تعتبر زجاجات المياه البلاستيكية مصائد للمواد البلاستيكية النانوية، وهو مصطلح شامل للجزيئات السامة التي تم ربطها بالسرطان ومشاكل الخصوبة والعيوب الخلقية.

كشفت دراسة هذا الأسبوع أن متوسط ​​الزجاجة سعة لتر واحد تحتوي على 240 ألف قطعة، وللمقارنة فإن الرقم هو 5.5 فقط لكل لتر من ماء الصنبور، ويتراوح حجم المواد البلاستيكية النانوية، غير المرئية للعين البشرية، بين 1 و1000 نانومتر، ويعادل 1000 نانومتر جزءًا من مائة من المليمتر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

txt

حالة حرجة.. مقطع فيديو يكشف الوضع الصحي لـ بوتين| فيديو

txt

يبرئ المتهمين.. الذكاء الاصطناعي يحل ألغاز القضايا المعقدة

وهي تتشكل عندما يتحلل البلاستيك إلى أجزاء أصغر حجمًا تدريجيًا،  إنها صغيرة جدًا وخفيفة الوزن بحيث يتم حملها في الهواء من حولنا ويتم العثور عليها وهي تتسرب إلى الماء والغذاء والمنتجات اليومية، ونظرًا لصغر حجمها، يمكنها المرور عبر الأمعاء والرئتين، مباشرة إلى مجرى الدم وإلى الأعضاء بما في ذلك القلب والدماغ، ويمكنهم حتى العبور من المشيمة إلى أجساد الأطفال الذين لم يولدوا بعد.

قام الباحثون في جامعة كولومبيا، الذين أجروا الدراسة الأخيرة، بتحديد وإحصاء هذه الجزيئات الدقيقة الموجودة في المياه المعبأة في زجاجات، واكتشفوا سبعة مواد بلاستيكية شائعة، وكشفت النتائج، التي نشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، أن التركيزات أكبر بما يصل إلى 100 مرة مما كان يعتقد سابقًا.

وكان البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) والبولي إيثيلين (PE)، والمواد البلاستيكية المستخدمة في صناعة الزجاجات، من بين أكثر المواد البلاستيكية النانوية شيوعًا، ويُعتقد أنها تتحلل وتصل إلى الماء عند الضغط على الزجاجات أو فتح الغطاء وإغلاقه بشكل متكرر، ويمكن أيضًا أن تتسرب إلى الماء إذا تعرضت الزجاجة للحرارة، مثل تركها في غرفة حارة أو في السيارة في يوم دافئ أو في الخارج تحت أشعة الشمس.

ومع ذلك، فإن معظم المواد البلاستيكية النانوية تدخل المياه المعبأة في زجاجات من البيئة أو من عملية الإنتاج، حيث أشار العلماء إلى أنه تم اكتشاف التلوث البلاستيكي في كل خطوة من البئر إلى الزجاجة.

txt

بسبب حلم| سبعيني يفقد حياته بطريقة مأساوية في البرازيل.. تفاصيل

txt

مرض خطير .. تحذير بريطاني بشأن الدواجن والسمك

كان كلوريد البولي فينيل (PVC) واحدًا من أكثر المواد البلاستيكية النانوية شيوعًا وسمية التي تم اكتشافها في المياه الجوفية والمياه المعبأة في زجاجات، ويُعتقد أن هذا البلاستيك النانوي يشق طريقه إلى مصادر المياه نتيجة لإنتاج البلاستيك، حيث يتم إلقاء 30 مليون طن في الماء أو الأرض كل عام.

علاوة على ذلك، فإن العديد من المنتجات المصنوعة من البلاستيك، مثل الملابس الاصطناعية وبعض أكياس الشاي وشباك الصيد، تتساقط منها جزيئات أثناء استخدامها، وبدلاً من أن تتحلل المواد البلاستيكية إلى مواد غير ضارة، فإنها تحافظ على تركيبها الكيميائي حيث تنقسم إلى جزيئات أصغر حجمًا، ونتيجة لذلك فإن المواد البلاستيكية النانوية مثل PVC تشق طريقها إلى مصادر المياه.

أثناء عملية التعبئة، تشق أشكال أخرى، مثل البولي بروبيلين (PP)، طريقها إلى المنتج، ويُستخدم البولي بروبيلين على نطاق واسع في المعدات اللازمة للتصنيع وكعامل مساعد للتجلط - وهي عملية مطلوبة لإزالة المواد الخطرة من الماء، واكتشف العلماء أيضًا مادة البوليسترين (PS) في المياه المعبأة التي درسوها.

PS هي المادة المستخدمة في تنقية المياه، وإزالة الملوثات الضارة واستبدالها بالمعادن - وهي عملية تعرف باسم التبادل الأيوني.

txt

السماء تمطر أطنانا من الألماس .. ما القصة ؟

txt

عدم الحصول على إجازات يصيبك بالقلب.. 9 خطوات لمنح عقلك الراحة اللازمة

كما تم اكتشاف مادة البولي أميد (PA)، وهو نوع من النايلون، في المياه المعبأة في زجاجات، ومن المفارقات أن الباحثين يعتقدون أن هذا جاء من المرشحات البلاستيكية التي يتم تمرير المياه من خلالها في محاولة لتنقيتها قبل تعبئتها في زجاجات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 مليار دولار سنوياً|موارد جديدة من العملة الصعبة في طريقها إلى مصر.. وانتعاشة مرتقبة لـ الجنيه

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

فرج عامر يكشف عن عودة لاعب جديد لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

مصر للطيران توقف إصدار تذاكر «السوتو» خلال ساعات| تفاصيل

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

موضوعات متعلقة

حالة حرجة.. مقطع فيديو يكشف الوضع الصحي لـ بوتين| فيديو

يبرئ المتهمين.. الذكاء الاصطناعي يحل ألغاز القضايا المعقدة

هذا ما تفعله تغيرات المناخ بـ الشباب.. تفاصيل

بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية.. ما القصة؟

طي الكتمان.. وباء جديد يجتاح أمريكا عن طريق الأكل والشرب

بسبب حلم| سبعيني يفقد حياته بطريقة مأساوية في البرازيل.. تفاصيل

مرض خطير .. تحذير بريطاني بشأن الدواجن والسمك

رسميًا .. هذا هو العام الأكثر سخونة على سطح الأرض

ترشيحاتنا

الحق الفرصة| شهادة جديدة من بنك ناصر بعائد 20% لمدة 3 سنوات

بحضور أبو العينين | بدء الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير .. صور

إيمان زهران: هجوم الكتائب الإلكترونية يهدف للتشويش على دور مصر تجاه فلسطين

تعديلات مرتقبة في الحكومة وهؤلاء أبرز الراحلين| تفاصيل

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

الخارجية : معبر رفح مفتوح .. وأي إجراء يعيق دخول المساعدات لغزة إسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

طريقة عمل رول اللحم خطوة بخطوة

تحذير عاجل| ارتفاع الكولسترول يتحول إلى مرض مميت في هذه الحالة

رخيص جدا.. سعر فستان ريم سامي في خطوبتها

فيديو

حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

أول رد فعل روسي.. موسكو تتحرك ضد الهجوم الأمريكي على اليمن.. فيديو

النار في كل مكان .. حريق هائل بمطعم شهير بالتجمع الخامس

الأجور معروفة.. أسما إبراهيم ترد على أزمة مرتبات الفنانين خلال حبر سرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ