احذر.. زجاجات المياه البلاستيكية تصيب بأمراض خطيرة

تعتبر زجاجات المياه البلاستيكية مصائد للمواد البلاستيكية النانوية، وهو مصطلح شامل للجزيئات السامة التي تم ربطها بالسرطان ومشاكل الخصوبة والعيوب الخلقية.

كشفت دراسة هذا الأسبوع أن متوسط ​​الزجاجة سعة لتر واحد تحتوي على 240 ألف قطعة، وللمقارنة فإن الرقم هو 5.5 فقط لكل لتر من ماء الصنبور، ويتراوح حجم المواد البلاستيكية النانوية، غير المرئية للعين البشرية، بين 1 و1000 نانومتر، ويعادل 1000 نانومتر جزءًا من مائة من المليمتر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وهي تتشكل عندما يتحلل البلاستيك إلى أجزاء أصغر حجمًا تدريجيًا، إنها صغيرة جدًا وخفيفة الوزن بحيث يتم حملها في الهواء من حولنا ويتم العثور عليها وهي تتسرب إلى الماء والغذاء والمنتجات اليومية، ونظرًا لصغر حجمها، يمكنها المرور عبر الأمعاء والرئتين، مباشرة إلى مجرى الدم وإلى الأعضاء بما في ذلك القلب والدماغ، ويمكنهم حتى العبور من المشيمة إلى أجساد الأطفال الذين لم يولدوا بعد.

قام الباحثون في جامعة كولومبيا، الذين أجروا الدراسة الأخيرة، بتحديد وإحصاء هذه الجزيئات الدقيقة الموجودة في المياه المعبأة في زجاجات، واكتشفوا سبعة مواد بلاستيكية شائعة، وكشفت النتائج، التي نشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، أن التركيزات أكبر بما يصل إلى 100 مرة مما كان يعتقد سابقًا.

وكان البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) والبولي إيثيلين (PE)، والمواد البلاستيكية المستخدمة في صناعة الزجاجات، من بين أكثر المواد البلاستيكية النانوية شيوعًا، ويُعتقد أنها تتحلل وتصل إلى الماء عند الضغط على الزجاجات أو فتح الغطاء وإغلاقه بشكل متكرر، ويمكن أيضًا أن تتسرب إلى الماء إذا تعرضت الزجاجة للحرارة، مثل تركها في غرفة حارة أو في السيارة في يوم دافئ أو في الخارج تحت أشعة الشمس.

ومع ذلك، فإن معظم المواد البلاستيكية النانوية تدخل المياه المعبأة في زجاجات من البيئة أو من عملية الإنتاج، حيث أشار العلماء إلى أنه تم اكتشاف التلوث البلاستيكي في كل خطوة من البئر إلى الزجاجة.

كان كلوريد البولي فينيل (PVC) واحدًا من أكثر المواد البلاستيكية النانوية شيوعًا وسمية التي تم اكتشافها في المياه الجوفية والمياه المعبأة في زجاجات، ويُعتقد أن هذا البلاستيك النانوي يشق طريقه إلى مصادر المياه نتيجة لإنتاج البلاستيك، حيث يتم إلقاء 30 مليون طن في الماء أو الأرض كل عام.

علاوة على ذلك، فإن العديد من المنتجات المصنوعة من البلاستيك، مثل الملابس الاصطناعية وبعض أكياس الشاي وشباك الصيد، تتساقط منها جزيئات أثناء استخدامها، وبدلاً من أن تتحلل المواد البلاستيكية إلى مواد غير ضارة، فإنها تحافظ على تركيبها الكيميائي حيث تنقسم إلى جزيئات أصغر حجمًا، ونتيجة لذلك فإن المواد البلاستيكية النانوية مثل PVC تشق طريقها إلى مصادر المياه.

أثناء عملية التعبئة، تشق أشكال أخرى، مثل البولي بروبيلين (PP)، طريقها إلى المنتج، ويُستخدم البولي بروبيلين على نطاق واسع في المعدات اللازمة للتصنيع وكعامل مساعد للتجلط - وهي عملية مطلوبة لإزالة المواد الخطرة من الماء، واكتشف العلماء أيضًا مادة البوليسترين (PS) في المياه المعبأة التي درسوها.

PS هي المادة المستخدمة في تنقية المياه، وإزالة الملوثات الضارة واستبدالها بالمعادن - وهي عملية تعرف باسم التبادل الأيوني.

كما تم اكتشاف مادة البولي أميد (PA)، وهو نوع من النايلون، في المياه المعبأة في زجاجات، ومن المفارقات أن الباحثين يعتقدون أن هذا جاء من المرشحات البلاستيكية التي يتم تمرير المياه من خلالها في محاولة لتنقيتها قبل تعبئتها في زجاجات.