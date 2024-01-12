حالة حرجة.. مقطع فيديو يكشف الوضع الصحي لـ بوتين| فيديو

أعاد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إثارة التساؤلات من جديد حول صحته بعد انتشار مقطع فيديو له على ما يبدو وهو "يتشبث بكرسيه" على الإنترنت.

واضطر الزعيم الروسي إلى درء التكهنات بشأن حالته لسنوات، حيث أصدر الكرملين بيانا رسميا ينفي فيه التقارير التي تفيد بتعرضه لأزمة قلبية خلال صيف عام 2023، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

لكن مقطع فيديو لبوتين من خطاب ألقاه مؤخرًا لسكان مدينة تشوكوتكا أثار مرة أخرى تساؤلات حول صحته، حيث تمت مشاركة الفيديو الآن أكثر من 800 ألف مرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

كما أعاد مستشار الحكومة الأوكرانية، أنطون جيراشينكو، مشاركة الفيديو، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي بدا وكأنه يتشبث بكرسيه أثناء حديثه إلى أفراد من الجمهور.



وأشار جيراشينكو إلى أن بوتين بدا وكأنه يمسك كرسيه بإحكام شديد بيده اليمنى أثناء مناقشة حياته المهنية السابقة وأصر على أن "كل شيء كان بسيطًا للغاية في ذلك الوقت".

وأشار المستشار الأوكراني إلى أن الزعيم الروسي بدا مرتاحا قليلا عندما غير الموضوع ليناقش، بشكل غريب، الرسوم الكاريكاتورية الأجنبية.

وكانت صحة بوتين موضع تكهنات واسعة النطاق لسنوات، لكن الحديث عن حالته الفعالة تضاعف منذ بدء غزو أوكرانيا.

وفي عدة مناسبات، شوهد الرئيس الروسي وهو يكافح من أجل الحفاظ على ساقيه ثابتتين حيث بدا أن الهزات أجبرته على التشبث بالمنصة أثناء إلقاء الخطب.

https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1745075158774145141?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1745075158774145141%7Ctwgr%5E000dd2c6d54a0c5d3e45cdf72b9e817b2eec03fe%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.express.co.uk%2Fnews%2Fworld%2F1854547%2Fvladimir-putin-health-russia-ukraine-war