طي الكتمان.. وباء جديد يجتاح أمريكا عن طريق الأكل والشرب

زعمت دراسة أن المواد البلاستيكية الدقيقة بما في ذلك “المواد الكيميائية الأبدية” تسبب بهدوء أزمة صحية تكلف الولايات المتحدة ربع تريليون دولار كل عام.

تم ربط هذه المواد البلاستيكية الصغيرة، والتي توجد في جميع ماركات المياه المعبأة تقريبًا وكذلك معظم الأطعمة التي نتناولها، بعدد لا يحصى من الحالات الصحية المزمنة بما في ذلك السرطان، واختلال التوازن الهرموني، ومشاكل الخصوبة، وأمراض القلب.

لم يتوصل الباحثون إلى عدد محدد لعدد الأشخاص الذين يصابون بالمرض بسبب التعرض لأن المواد الكيميائية أصبحت الآن منتشرة في كل مكان، كما أن تتبع التعرض الأصلي أمر معقد للغاية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن بعض التقديرات تشير إلى أن الأمراض المرتبطة بالبلاستيك تقتل أكثر من مليون شخص كل عام على مستوى العالم، ويعتقد الخبراء أن المواد الكيميائية ربما تساهم في ارتفاع غامض في معدلات الإصابة بالسرطان بين الشباب.

وقدرت الدراسة الجديدة، التي أجراها باحثون من جامعة نيويورك، أنه في عام 2018 وحده، كلف التعرض للمواد البلاستيكية الدقيقة نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة 289 مليار دولار.

للمقارنة، تشير التقديرات إلى أن جائحة كوفيد بأكمله قد كلف حوالي 203 مليار دولار من تكاليف الرعاية الصحية، وصل فريق نيويورك إلى رقمهم الضخم باستخدام النمذجة الرياضية.

لقد قاموا بتغذية التقديرات القديمة لتكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالبلاستيك الفردي، بالإضافة إلى التقديرات الأحدث حول عدد الأمراض الناجمة عن التلوث، وتأتي هذه النتائج في أعقاب تقرير علمي وجد أن هناك في المتوسط ​​240 ألف جزيء بلاستيكي، أصغر الجزيئات البلاستيكية، في زجاجة ماء بسعة لتر واحد.

كما تم العثور مؤخرًا على جسيمات بلاستيكية دقيقة في 90% من الأطعمة الأمريكية، حتى الأطعمة الكاملة مثل الدجاج والأسماك ولحم البقر.

بدأت أمريكا في استخدام المواد البلاستيكية الصغيرة في القرن العشرين في كل الصناعات التحويلية تقريبًا، بدءًا من تغليف المواد الغذائية وحتى أدوات المطبخ والملابس.

وتعرف بأنها جزيئات بلاستيكية تقل أبعادها عن خمسة ملليمترات، أي في حجم حبة السمسم تقريبا، لكن آلافا منها صغيرة جدا بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

تدخل المواد الكيميائية إلى نظام المياه وإمدادات الغذاء من خلال جريان مياه الأمطار، وصيد الأسماك، والبضائع، والسفن السياحية، وتآكل المنتجات المنزلية التي تحتوي على خصائص طاردة للماء مثل أواني الطهي غير اللاصقة.

عندما تدخل المواد البلاستيكية الصغيرة إلى الجسم، يمكن أن تستقر في الأنسجة وتدخل إلى مجرى الدم. وبمجرد وصولها إلى هناك، فإنها تؤدي إلى التهاب واسع النطاق عندما يتعرف عليها الجهاز المناعي على أنها غازي أجنبي.

يمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى تلف الأنسجة والتهاب في الأعضاء الحيوية مثل الكبد والقلب. مع مرور الوقت، تتراكم المواد البلاستيكية الدقيقة في الجسم، مما يؤدي إلى تفاقم الضرر إلى درجة أنه يصبح غير قابل للإصلاح وربما مميتًا.

قام الباحثون من جامعة نيويورك بالتحقيق في مخاطر الأمراض المرتبطة ببعض المواد البلاستيكية الدقيقة الأكثر انتشارًا والتي يمكن أن تتسرب إلى الماء والغذاء، وشملت هذه المواد إثيرات ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)، والفثالات، والبيسفينول، والمواد المتعددة والبيرفلوروألكيل (PFAS) باستخدام دراسات منشورة عن المواد الكيميائية.

ولتقدير التكاليف المرتبطة بالأمراض المرتبطة بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة، قام الباحثون أولاً بتصنيف استخدامات المواد البلاستيكية المختلفة في المواد البلاستيكية اليومية والمذيبات ومثبطات اللهب والمواد اللاصقة.

ثم قاموا بحساب نسبة الأمراض والإعاقات التي يُقترح أنها تأتي نتيجة لاستخدام المنتجات التي تحتوي على هذه المواد البلاستيكية الدقيقة، وتُعرف هذه الحسابات باسم الكسور المرتبطة بالبلاستيك (PRFs)، ثم قام العلماء بضرب التقدير الأساسي الذي قدمه لهم PRF بتقديرات عبء المرض والتكاليف من المخطوطات والدراسات المنشورة.

على سبيل المثال، أشاروا إلى دراسة سابقة عن ثنائي الفينول أ والتي قدرت التكلفة الإجمالية للتعرض لمادة BPA بنحو 1.04 مليار دولار، ورأى باحثو جامعة نيويورك أن حوالي 98 بالمائة من مادة BPA التي تم العثور عليها مخصصة للاستخدام المرتبط بالبلاستيك.

وافترضوا أيضًا أن تأثير مادة BPA على الصحة يتناسب طرديًا مع مستوى التعرض للمادة الكيميائية، لذا، وبضرب عبء المرض في التكلفة التقديرية الأساسية، خلص الباحثون إلى أن العبء المرتبط بالصحة في معالجة الأمراض المرتبطة بـ BPA يبلغ ما يقرب من 1.02 مليار دولار سنويا.

بعض الأمراض التي يسببها التعرض طويل الأمد للجسيمات البلاستيكية الدقيقة تشمل سكري الحمل، والسمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومشاكل الخصوبة، وأمراض الكبد، وسرطان الثدي، وعلاج هذه الأمراض يفرض تكاليف كبيرة على المستهلكين والمستشفيات وشركات التأمين تعادل مليارات الدولارات كل عام، أو ما يقرب من 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.



وفي عام 2018 وحده، ساهمت آثار الملوثات الموجودة في طعام ومياه الأمريكيين في ما لا يقل عن 226 مليار دولار من تكاليف الرعاية الصحية، وكانت معظم هذه التكاليف - 161 مليار دولار - مرتبطة بالتعرض للإثيرات متعددة البروم ثنائية الفينيل.



تم ربط حوالي 67 مليار دولار من إجمالي الإنفاق بالتعرض للفثالات الذي تم ربطه بالولادة المبكرة، والاضطرابات الإنجابية مثل انخفاض عدد الحيوانات المنوية، والسمنة لدى الأطفال.