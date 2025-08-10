قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور
أداء ضعيف .. عماد متعب ينتقد أداء الأهلي بعد التعادل مع مودرن سبورت
هل قيام الليل يعوّض الصلاة الفائتة؟.. انتبه خطأ شائع يقع فيه كثيرون
برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات اعرف الأوراق المطلوبة
7.2 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال مايو 2025.. الأجهزة الكهربائية في المقدمة
مظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة
بعد تفحمه بالكامل.. السيطرة على حريق مطعم شهير بشبرا الخيمة
مصطفى محمد يسجل ويصنع في خسارة نانت من باريس وديا
الهندسة 97.3% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
إصابة شخصين بسبب حريق محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
إغلاق محطة مترو شبرا الخيمة بسبب حريق في محيطها
الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق في محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
7.2 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال مايو 2025.. الأجهزة الكهربائية في المقدمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علياء فوزى

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن نمو قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي خلال شهر مايو 2025 بنسبة 67.7%.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، أن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي سجلت نحو 7.2 مليار جنيه خلال شهر مايو من العام 2025 مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024 بنمو 67.7%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال شهر مايو من العام 2025 بنسبة 177.1%.

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال خلال شهر مايو من العام 2025، إلى 898.7 ألف عميل مقابل 324.3 ألف عميل خلال نفس الشهر من العام السابق بنمو 177.1%.

الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في الصدارة

واستحوذ شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال شهر مايو 2025، بنسبة 19 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.

في المرتبة الثانية جاءت الأجهزة المنزلية بنحو 18%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث شراء السيارات والمركبات بنحو 17%

وتأتي السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 16%، وفي المركز الخامسة يأتي الأثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 4%، ثم الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 3%، وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.

نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024

كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة 61.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.

