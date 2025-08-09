بعد تفحمه بالكامل.. السيطرة على حريق مطعم شهير بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق الذى اندلع فى محل كشرى شهير وامتد إلى عدد من الأكشاك وباكيات الباعة أمام محطة مترو شبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغًا بالواقعة، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ 7 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقى المنطقة.



وأسفر الحادث عن إصابة شخص بحروق وآخر باختناق، تم نقلهما إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم، بينما تواصل الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحريق والوقوف على أسباب نشوبه.