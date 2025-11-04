الزراعة: العلاقات المصرية الأردنية نموذج راسخ للتعاون العربي المخلص

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في العاصمة الأردنية عمان، نظيره الأردني المهندس صائب خريسات وزير الزراعة الأردني، وذلك في مستهل زيارته للمملكة، لحضور اجتماعات الدورة الجديدة من اللجنة المصرية الأردنية الزراعية المشتركة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي حضره خالد الأبيض، السفير المصري بالأردن، سبل تعزيز وتفعيل أوجه التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين، ووضع آليات لزيادة التبادل التجاري الزراعي والاستثمار المشترك، فضلا عن تشجيع الاستثمار في المجال الزراعي بالبلدين الشقيقين.

وناقش الجانبان، أيضا العمل على تذليل العقبات أمام انسياب حركة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين البلدين وزيادة حجمه، بما يضمن تلبية احتياجات السوقين، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات نقل التقنيات الحديثة في الري والزراعة الذكية، وتبادل الخبرات الفنية لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي، إضافة الى تفعيل الشراكة في مجالات الأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمار الزراعي المشترك بين القطاع الخاص في مصر والأردن.

وأكد الوزيران على أن اللجنة المشتركة تمثل إطاراً محورياً ومهماً للتنسيق المستمر لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة، كما أشارا إلى أهمية أن يتم عقد اجتماع مشترك بين بعض المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأردنيين، للتشاور وبحث فرص الاستثمار الزراعي بين البلدين، في المجال الزراعي، لتحقيق الأمن الغذائي المشترك.

وفي سياق متصل شهد الوزيران، ختام أعمال الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية المشتركة المصرية- الاردنية، والتي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية، في إطار التوافق الكامل في الرؤى والأهداف بين البلدين لرسم خريطة طريق جديدة للتعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين.

وعقدت اللجنة الفنية على مدار يومين، بحضور وفد رفيع المستوى من البلدين، حيث ترأس اجتماعات اللجنة على مستوى كبار المسؤولين الفنيين كل من الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، عن الجانب المصري، وعطوفة المهندس محمد الحياري أمين عام وزارة الزراعة الأردنية عن الجانب الأردني.

ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجاً راسخاً للتعاون العربي المخلص، ناقلاً تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني الشقيق، حيث أكد ان السنوات الأخيرة، قد شهدت نقلة نوعية في مختلف المجالات، خاصة في الزراعة والأمن الغذائي، بفضل التوجيهات المستمرة من قيادتي البلدين لتعزيز التكامل والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين.

وأشاد فاروق بما أثمرت عنه المباحثات على المستوى الفني بين البلدين، وخروجها بتوصيات مهمة تعكس روح التعاون، ومن بينها: التأكيد على أهمية العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، فضلا عن إبداء رغبة مشتركة في إقامة شراكة استراتيجية للتعاون في مجال إنتاج البذور، وتقاوي المحاصيل الاستراتيجية الهامة، والأسمدة، وعقد دورات تدريبية للكوادر الأردنية في مجالات حيوية تشمل مكافحة الآفات، ومعاملات ما بعد الحصاد.

وأكد وزير الزراعة على أهمية عقد اجتماعات ثنائية فنية لتقريب وجهات النظر وتسهيل إجراءات تسجيل المبيدات والأسمدة والبذور، إضافة الى إعداد مشروع مذكرة تعاون لتبادل الخبرات في مجال الزراعة العضوية.

وأشار الوزير الى موافقة الجانب الأردني على تنظيم زيارة لوفد فني في نهاية ديسمبر المقبل لاعتماد المحجر البيطري المصري لتصدير الخيول التابع للقوات المسلحة، ولمعاينة المنشآت المصرية الراغبة في تصدير لحوم الدواجن المجمدة للسوق الأردني.

وأشاد وزير الزراعة بالجهود المثمرة والبناءة، التي بذلها أعضاء اللجنة الفنية من الجانبين، مؤكداً أنها عكست توافقاً كاملاً في الرؤى والأهداف، انطلاقاً من إيمان مشترك بأن التعاون الزراعي بين مصر والأردن هو ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي العربي المشترك.

وقدم "فاروق" الشكر والتقدير للدكتور صائب خريسات، وزير الزراعة في المملكة الأردنية الهاشمية، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مجدداً تأكيد مصر على حرصها الدائم على تعزيز التعاون الزراعي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك لمواجهة تحديات الغذاء والمناخ والتنمية المستدامة.



ومن المقرر أن يشارك "فاروق" أيضا في فعاليات "الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول تمكين المرأة والوصول للتمويل لتعزيز الزراعة الدائرية في المنطقة العربية"، وذلك بحضور عدد من وزراء الزراعة والأمن الغذائي بالدول العربية.