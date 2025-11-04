قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة: العلاقات المصرية الأردنية نموذج راسخ للتعاون العربي المخلص
طلاب الدراسات العليا بإعلام القاهرة يبتكرون تطبيقا إلكترونيا للسياحة في مصر
رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟
مكافآت استثنائية في الزمالك حال التتويج بالسوبر المصري
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC'25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أجندة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة هذا العام، تسلط الضوء على “دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي كآداة لتحسين جودة حياة الإنسان”.


ومن المقرر أن يعقد المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، في قاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت الرعاية الكريمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك تحت شعار “تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص”.


الذكاء الاصطناعي

 

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار أن أبرز الجلسات التي ستتناول الذكاء الاصطناعي في قضايا السكان والصحة والتنمية البشرية تشمل “الذكاء الاصطناعي: الإنسان في مواجهة الآلة”، التي ستناقش التوازن بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، كما تركز على توضيح الدور المتطور للطبيب في ظل دمج الذكاء الاصطناعي، والتحديات المتعلقة بالتنظيم وحوكمة البيانات، فضلًا عن مناقشة سيناريوهات عملية حول تأثير هذه التقنيات على الممارسات الإكلينيكية اليومية.


كما تناقش جلسة أخرى “مستقبل العلاج: دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل العلاجات من الجيل القادم”، والتي تسلط الضوء على التحول الكبير الذي يشهده قطاع البحث والتطوير الدوائي عالميًا، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين اكتشاف الأدوية وتسريع مسارات العلاج.


وأضاف الدكتور عبدالغفار أن أجندة المؤتمر ستتناول أيضًا مناقشة “تفعيل الذكاء الاصطناعي: الابتكار، المخاطر، والتنمية البشرية في التطبيق”، والتي تستهدف تسليط الضوء على الدور العملي للذكاء الاصطناعي في دعم التنمية البشرية بمختلف القطاعات الحيوية، حيث تستعرض الجلسة تجارب تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات الزراعة والصحة والتعليم، ودوره في تعزيز الكفاءة وتحسين الخدمات، كما تناقش الجلسة القضايا المتعلقة بالعدالة الرقمية والبنية التحتية والمهارات المطلوبة، إلى جانب بحث الأطر الأخلاقية والتنظيمية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.


تدعو وزارة الصحة والسكان السادة المشاركين والخبراء والإعلاميين إلى حضور الجلسات التي تتناول “دمج الذكاء الاصطناعي في منظومات التنمية البشرية والرعاية الصحية”، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25).

