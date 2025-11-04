طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم، إذا كنت من عشاق المأكولات البحرية فإليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير الجمبري المقلي المقرمش بطعم رائع مثل مطاعم المأكولات البحرية تمامًا، للشيف محمود العمدة.

مكونات عمل الجمبري المقلي

نصف كيلو من الجمبري المقشر والمنظف.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بيضة واحدة.

نصف كوب من الماء البارد أو الصودا الغازية الباردة.

زيت غزير للقلي.

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

اغسلي الجمبري جيدًا ثم جففيه بورق مطبخ.

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع النشا والملح والفلفل والبابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة.

في وعاء آخر اخلطي البيضة مع الماء البارد أو الصودا حتى تحصلي على خليط خفيف.

ضعي الجمبري أولًا في خليط الدقيق ثم في خليط البيض ثم أعيديه مرة أخرى إلى خليط الدقيق حتى تتكون طبقة مقرمشة.

سخني الزيت جيدًا على نار متوسطة ثم اقلي الجمبري حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش.

ارفعيه على ورق مطبخ لتصفيته من الزيت.

نصيحة الشيف

للحصول على قرمشة مطاعم سرية استخدمي الصودا الباردة بدل الماء العادي لأنها تجعل الطبقة الخارجية خفيفة وهشة.

التقديم:

قدمي الجمبري المقلي مع بطاطس مقلية وسلطة الكول سلو وصلصة التارتار أو المايونيز والكاتشب، وتمتعي بأشهى وجبة بحرية في البيت.