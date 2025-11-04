إنجاز عالمي جديد لجامعة عين شمس يضيء اسم مصر في منظمة الصحة العالمية

حققت جامعة عين شمس إنجازاً علمياً وبحثياً عالمياً جديداً يضاف إلى سجلها المضيء، وذلك بمشاركة أحد خبرائها البارزين في إصدار كتابين جديدين لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تم الإعلان عنهما مؤخراً في العاصمة الكولومبية بوجوتا.

وقد تم إدراج اسم الدكتور ناصر محمود الخولى بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة عين شمس ضمن مجموعة الخبراء الدولية الرفيعة التي شاركت في إعداد هذين الإصدارين الهامين.

ويُعد هذا الاختيار دليلاً على الثقة العالمية في الكفاءات المصرية ودور جامعة عين شمس الريادي، بوجود الخبير المصري الوحيد المشارك في هذه الإصدارات.

و جدير بالذكر ان دكتور ناصر الخولي قد تم اختياره في الشهر الماضي من قبل الاتحاد الدولي لأمراض النساء و التوليد و ذلك من خلال المؤتمر العالمي و الذي عقد في كيب تاون بجنوب افريقيا، عضوا باللجنة العلمية و ممثلا لافريقيا و شرق المتوسط.

وقد أكد ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة أن وجود اسم جامعة عين شمس ومصرنا الغالية مقروناً باسم منظمة دولية هامة كمنظمة الصحة العالمية يمثل اعترافاً دولياً جديداً بأهمية الأبحاث والمساهمات العلمية التي تقدمها الجامعة على الساحة الدولية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الصحة العالمية.

وصرح ا.د ناصر الخولى انه من المتوقع أن تُسهم هذه الإصدارات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية في الاستخدام الامثل لوسائل منع الحمل على مستوى العالم مع مراعاة الحالات المرضية المختلفة للسيدات، و الذي من الممكن ان يساهم في تخفيض وفيات الأمهات علي مستوي العالم بحوالي 30%.

و اضاف د. الخولي ان هذا يتماشى مع جهود الدولة المصرية وخططها الاستراتيجية في التصدي للمشكلة السكانية و الحد من وفيات الأمهات، ويسلط الضوء على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها كلية طب عين شمس في هذا المجال الحيوي.