محمود فهمي: الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على مواكبة التطور التكنولوجي ورقمنة خدماتها

قال الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون البرلمان والأحزاب محمود فهمي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل تنفيذ الجدول الزمني للعملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، الذي أعلنت عنه خلال مؤتمرها الصحفي في شهر أكتوبر الماضي، حيث بدأ فتح باب الترشح في 8 أكتوبر واستمرت المراحل حتى الوصول إلى مرحلة الدعاية الانتخابية التي تنتهي الخميس المقبل.

وأضاف “فهمي”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»، أن الهيئة أنهت جميع التجهيزات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج، من خلال ربط السفارات والقنصليات بنظام إلكتروني موحد على غرار انتخابات مجلس الشيوخ، مشيدًا بالاستعداد الاحترافي للهيئة والتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية في الداخل.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل معاينة مسار المراكز الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى، وعددها 14 محافظة، للتأكد من الجاهزية الإنشائية والتقنية وتوفير كل وسائل الدعم للمواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأوضح فهمي أن الهيئة حرصت في انتخابات الشيوخ السابقة على توفير كافة الضمانات اللازمة لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مؤكدًا أن نحو 10 آلاف قاضٍ يشرفون على انتخابات مجلس النواب، إلى جانب تسهيل مهمة منظمات المجتمع الدولي ووسائل الإعلام المحلية والدولية في متابعة مجريات الانتخابات.

وتابع: “الهيئة لديها غرفة عمليات مركزية متصلة بكافة الدوائر الانتخابية ومقار التصويت، تتابع الشكاوى أولًا بأول وتعمل على تذليل العقبات أمام جميع المرشحين، كما تعقد مؤتمرات صحفية دورية لمتابعة مراحل العملية الانتخابية”.

وأكد فهمي أن الهيئة، منذ تكليفها بإدارة العملية الانتخابية، تحرص على مواكبة التطور التكنولوجي ورقمنة خدماتها، من خلال تحديث قاعدة البيانات وتسهيل الإجراءات أمام الناخبين داخل مصر وخارجها.

واختتم بأن الأحزاب السياسية خلال الأيام الماضية كثّفت أنشطتها الدعائية داخل محافظات المرحلة الأولى، حيث عقدت مؤتمرات جماهيرية واستخدمت مختلف الوسائل للوصول إلى أكبر قاعدة من الناخبين استعدادًا للاستحقاق النيابي المقبل

https://m.youtube.com/watch?v=oZwIxi_tPT0