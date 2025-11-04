برلمانية: دعوة رئيس الوزراء لرجال الأعمال القطريين تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي

أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، أن توجيه الحكومة الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم بمصر، تسهم في دعم الاقتصاد المصري.

وعن فوائد هذه الخطوة على الاقتصاد المصري، أفادت" الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" أنها تسهم في تعزيز تدفق العملة الأجنبية وزيادة الاحتياطي النقدي، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة للشباب.

كما أوضحت عضو النواب أن هذه الاستثمارات تسهم أيضا في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، ودعم مشروعات البنية التحتية والطاقة والعقارات، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا.

وتجدر الاشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر أمس الاثنين؛ رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وذلك على هامش حضوره نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والتي تنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضورالسفير وليد الفقي، سفير مصر لدى قطر.

وفى مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره وسعادته بمقابلة رئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، مؤكداً عمق العلاقات المصرية القطرية، وتطلع مصر لدعم وتعزيز مختلف أوجه العلاقات مع الشقيقة قطر فى مختلف المجالات.