أبو العينين: نريد تحقيق حلم الرئيس في وصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هندية: استأذنت ربنا قبل ما أخلع الحجاب
بعد التراجع الجديد.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025
وزير التعليم: لدينا 1270 مدرسة فنية تعتمد على مناهج وتدريبات وشهادات دولية
فيرمينو يختار صلاح ومبابي وفينيسيوس ضمن الأفضل في ليفربول وريال مدريد
القمر العملاق يضيء سماء الكوكب.. حدث فلكي نادر يخطف الأنظار
وزيرة التضامن تشارك في افتتاح أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة
سفير ألمانيا من معبر رفح: مستعدون لبذل أقصى جهد لتهدئة الوضع بغزة
برلماني يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات: دعم مؤسسات الدولة واجب وطني

عمرو القطامي، عضو مجلس النواب
عمرو القطامي، عضو مجلس النواب
ماجدة بدوى

قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن المشاركة في الانتخابات البرلمانية ليست مجرد حق دستوري، بل تمثل واجبًا وطنيًا تجاه مصر ومؤسساتها، داعيًا جميع المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم والمساهمة في صياغة مستقبل الوطن.

وأكد القطامي، أن الانتخابات تمثل فرصة حقيقية لتعزيز دور المواطن في الحياة السياسية، مشددًا على أن كل صوت انتخابي يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي ودعم التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وأوضح عضو ملس النواب، أن البرلمان المقبل سيكون له دور محوري في مواصلة تنفيذ برامج الدولة التنموية والإصلاحية، معربًا عن ثقته في أن مشاركة المواطنين الواسعة ستسهم في اختيار نواب قادرين على ترجمة تطلعات الشعب إلى تشريعات وسياسات تخدم المصلحة العامة.

وأضاف القطامي أن المرحلة القادمة تتطلب وجود نواب واعين بمسئولياتهم الوطنية، قادرين على تمثيل المواطنين بصدق والعمل على تحسين جودة الخدمات العامة، بما يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي ويحقق رفاهية المجتمع، منوها إلى أهمية دعم الأحزاب السياسية الوطنية ومن بينها حزب حماة الوطن وغيره من القوى التي تلتزم بالمصلحة العامة.

وأكد أن العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف القوى السياسية يساهم في تعزيز دور البرلمان كشريك أساسي في مسيرة التنمية.

وشدد النائب عمرو القطامي، على أن كل مواطن له دور حقيقي في مستقبل الدولة، وقال: "صوت المواطن هو أداة التغيير وبوابة المشاركة الفعالة في صنع القرار، وكل مشاركة انتخابية تضيف قوة لمؤسسات الدولة وتدعم مسيرة البناء والتنمية".

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

القومي للمرأة يُطلق المرحلة الثانية من برنامج الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال

القومي للمرأة يُطلق المرحلة الثانية من برنامج الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال

بعد غد.. توقف دعاية المرشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى

بعد غد.. توقف دعاية المرشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى

جانب من الفعاليات

التضامن توقع بروتوكول تعاون لتحسين وتطوير الخدمات التربوية والتعليمية

بالصور

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

إزالة 16 حالة تعد بالبناء على مساحة 12 قيراطاً بالشرقية .. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

