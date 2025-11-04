برلماني يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات: دعم مؤسسات الدولة واجب وطني

قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن المشاركة في الانتخابات البرلمانية ليست مجرد حق دستوري، بل تمثل واجبًا وطنيًا تجاه مصر ومؤسساتها، داعيًا جميع المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم والمساهمة في صياغة مستقبل الوطن.

وأكد القطامي، أن الانتخابات تمثل فرصة حقيقية لتعزيز دور المواطن في الحياة السياسية، مشددًا على أن كل صوت انتخابي يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي ودعم التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وأوضح عضو ملس النواب، أن البرلمان المقبل سيكون له دور محوري في مواصلة تنفيذ برامج الدولة التنموية والإصلاحية، معربًا عن ثقته في أن مشاركة المواطنين الواسعة ستسهم في اختيار نواب قادرين على ترجمة تطلعات الشعب إلى تشريعات وسياسات تخدم المصلحة العامة.

وأضاف القطامي أن المرحلة القادمة تتطلب وجود نواب واعين بمسئولياتهم الوطنية، قادرين على تمثيل المواطنين بصدق والعمل على تحسين جودة الخدمات العامة، بما يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي ويحقق رفاهية المجتمع، منوها إلى أهمية دعم الأحزاب السياسية الوطنية ومن بينها حزب حماة الوطن وغيره من القوى التي تلتزم بالمصلحة العامة.

وأكد أن العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف القوى السياسية يساهم في تعزيز دور البرلمان كشريك أساسي في مسيرة التنمية.

وشدد النائب عمرو القطامي، على أن كل مواطن له دور حقيقي في مستقبل الدولة، وقال: "صوت المواطن هو أداة التغيير وبوابة المشاركة الفعالة في صنع القرار، وكل مشاركة انتخابية تضيف قوة لمؤسسات الدولة وتدعم مسيرة البناء والتنمية".