برلمان

برلماني: المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني

فريدة محمد

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب والمرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب الوفد، أن المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس النواب المقبلة تمثل واجبا وطنيا ورسالة تعبر عن وعي الشعب المصري تجاه وطنه ومؤسساته، مشيرا إلى أن المشاركة الفاعلة أمام صناديق الاقتراع هي الضمان الحقيقي لنزاهة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي الذي تسير فيه الدولة المصرية بثبات.

وقال "محسب" إن مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب من كل مواطن أن يمارس دوره الوطني في دعم الدولة واستكمال بناء مؤسساتها التشريعية والدستورية، لافتا إلى أن البرلمان المقبل سيحمل على عاتقه مسؤوليات جسيمة تتعلق بالتشريع والرقابة ومواصلة مسيرة التنمية التي بدأت منذ سنوات.

وأضاف عضو مجلس النواب،  أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفرت كل الضمانات القانونية والإدارية التي تكفل شفافية العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، مؤكدًا أن إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات على كافة مراحل الاستحقاق يعزز من الثقة في نزاهة النتائج واحترام إرادة الناخبين.

وأوضح " محسب" ،  أن المشاركة الواسعة هي الرد الأبلغ على أي محاولات للنيل من صورة الدولة أو التشكيك في مؤسساتها، مشددا على أن الانتخابات فرصة للتعبير عن الإرادة الحرة للمواطن المصري الذي أثبت في كل المحطات أنه قادر على الاختيار الواعي والانحياز لمصلحة الوطن.

وأكد النائب أيمن محسب،  أن القائمة الوطنية من أجل مصر تمثل نموذجا للتكاتف بين القوى الوطنية والأحزاب السياسية من أجل هدف واحد هو خدمة المواطن ودعم الدولة المصرية، بعيدًا عن أي مصالح حزبية ضيقة، داعيا الشباب والمرأة إلى المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، قائلا:" الدولة المصرية تراهن على وعيكم وقدرتكم على صناعة المستقبل."

أيمن محسب القائمة الوطنية انتخابات النواب الوفد

