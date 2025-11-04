برلماني: انتخابات مجلس النواب المقبلة ستعكس وعي المصريين وتعزز المسار الديمقراطي

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل محطة هامة في مسيرة الديمقراطية في مصر، وتعكس مدى وعي الشعب بمسئولياته الوطنية وحقه الدستوري في اختيار ممثليه.

وأشار محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن المشاركة الإيجابية والواعية في صناديق الاقتراع تُعد واجبًا وطنيًا يعكس الانتماء الحقيقي للوطن، وتساهم في دعم مسيرة الاستقرار والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن كل صوت يمثل ركيزة أساسية في تعزيز دور البرلمان في صياغة السياسات الوطنية وتنمية المجتمع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن صوت كل مواطن هو أمانة ومسئولية، داعيًا الناخبين إلى اختيار المرشحين الأكفأ القادرين على خدمة المواطنين والعمل من أجل مصلحة الوطن بروح من الالتزام والضمير، ومشددًا على أهمية الوعي الكامل بالبرامج الانتخابية للمرشحين والتأكد من كفاءتهم وخبراتهم قبل الإدلاء بالصوت.

وأكد أحمد محسن أن، الانتخابات المقبلة تشكل فرصة لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وترسيخ أسس المشاركة الشعبية الفاعلة في صناعة القرار الوطني، بما يضمن أن يكون البرلمان قادرًا على تمثيل طموحات الشعب والتفاعل مع احتياجاته الفعلية.

وأضاف نائب الصعيد، أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد واجب دستوري، بل هي أيضًا رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري يلتزم بمساره الديمقراطي ويقدر المسئولية الوطنية، مشيرًا إلى أن كل مشاركة تؤكد قوة وإرادة المصريين في تحديد مستقبل بلادهم.

واختتم النائب احمد محسن حديثه بالتأكيد على أن الانتخابات المقبلة تأتي في وقت حاسم لتعزيز التنمية المحلية والمشروعات القومية الكبرى، مشددًا على أن اختيار أعضاء البرلمان بعناية يضمن استمرارية الإنجازات ويخلق مناخًا سياسيًا داعمًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء مصر.