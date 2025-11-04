قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تقول في دعاء بعد صلاة العشاء؟.. دعوة مستجابة لقضاء الحاجة وتفريج الكرب
إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025
منتخب مصر يهزم هايتي برباعية في افتتاحية مبارياته بـ مونديال الناشئين
رئيس إريتريا: العلاقات مع مصر إستراتيجية وتهدف إلى التكامل والتعاون الشامل
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
برلمان

برلماني: انتخابات مجلس النواب المقبلة ستعكس وعي المصريين وتعزز المسار الديمقراطي

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل محطة هامة في مسيرة الديمقراطية في مصر، وتعكس مدى وعي الشعب بمسئولياته الوطنية وحقه الدستوري في اختيار ممثليه.

وأشار محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن المشاركة الإيجابية والواعية في صناديق الاقتراع تُعد واجبًا وطنيًا يعكس الانتماء الحقيقي للوطن، وتساهم في دعم مسيرة الاستقرار والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن كل صوت يمثل ركيزة أساسية في تعزيز دور البرلمان في صياغة السياسات الوطنية وتنمية المجتمع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن صوت كل مواطن هو أمانة ومسئولية، داعيًا الناخبين إلى اختيار المرشحين الأكفأ القادرين على خدمة المواطنين والعمل من أجل مصلحة الوطن بروح من الالتزام والضمير، ومشددًا على أهمية الوعي الكامل بالبرامج الانتخابية للمرشحين والتأكد من كفاءتهم وخبراتهم قبل الإدلاء بالصوت.

وأكد أحمد محسن أن، الانتخابات المقبلة تشكل فرصة لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وترسيخ أسس المشاركة الشعبية الفاعلة في صناعة القرار الوطني، بما يضمن أن يكون البرلمان قادرًا على تمثيل طموحات الشعب والتفاعل مع احتياجاته الفعلية.

وأضاف نائب الصعيد، أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد واجب دستوري، بل هي أيضًا رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري يلتزم بمساره الديمقراطي ويقدر المسئولية الوطنية، مشيرًا إلى أن كل مشاركة تؤكد قوة وإرادة المصريين في تحديد مستقبل بلادهم.

واختتم النائب احمد محسن حديثه بالتأكيد على أن الانتخابات المقبلة تأتي في وقت حاسم لتعزيز التنمية المحلية والمشروعات القومية الكبرى، مشددًا على أن اختيار أعضاء البرلمان بعناية يضمن استمرارية الإنجازات ويخلق مناخًا سياسيًا داعمًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء مصر.

انتخابات الانتخابات البرلمان انتخابات النواب انتخابات البرلمان

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أسرار هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر.. فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

نشرة المرأة والمنوعات | أسرار هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر.. فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

