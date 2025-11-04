مصر العربي الاشتراكي يُشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025

في إطار حرصه على دعم المسار الديمقراطي ومتابعة العملية الانتخابية بكامل الشفافية، أعلن حزب مصر العربي الاشتراكي برئاسة المستشار إبراهيم الديب عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لمراقبة سير العملية الانتخابية أولًا بأول في مختلف المحافظات.

وأوضح المستشار إبراهيم الديب، أن تشكيل غرفة العمليات يأتي في إطار توجيهات الحزب بضرورة المشاركة الفاعلة والإيجابية في المشهد الانتخابي، والتأكد من توافر المناخ الديمقراطي الملائم الذي يكفل لجميع المرشحين والناخبين ممارسة حقوقهم بحرية تامة.

وأضاف "الديب" أن غرفة العمليات ستعمل على التواصل المستمر مع مقار الحزب في المحافظات، وتلقي التقارير اللحظية حول سير الانتخابات، ومتابعة أي ملاحظات أو شكاوى قد ترد من المرشحين أو المواطنين، لرفعها إلى الجهات المعنية في حينها.

وأكد رئيس الحزب أن مصر العربي الاشتراكي يدعم بقوة كل ما من شأنه تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات، مشددًا على أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود الوطنية للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية، واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح السياسي التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار أن غرفة العمليات ستضم نخبة من الكوادر التنظيمية والقانونية والإعلامية، وستعمل على مدار الساعة حتى انتهاء العملية الانتخابية، حرصًا على ضمان الشفافية وتيسير مشاركة أعضاء الحزب وأنصاره في مختلف المحافظات.

واختتم المستشار إبراهيم الديب تصريحه بالتأكيد على أن الحزب يعوّل على وعي المواطن المصري وقدرته على الاختيار الواعي لمن يمثل طموحاته ويعبر عن تطلعاته داخل البرلمان القادم، داعيًا جموع الناخبين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني المهم.