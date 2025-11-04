قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا تقول في دعاء بعد صلاة العشاء؟.. دعوة مستجابة لقضاء الحاجة وتفريج الكرب
إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025
منتخب مصر يهزم هايتي برباعية في افتتاحية مبارياته بـ مونديال الناشئين
رئيس إريتريا: العلاقات مع مصر إستراتيجية وتهدف إلى التكامل والتعاون الشامل
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر العربي الاشتراكي يُشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

في إطار حرصه على دعم المسار الديمقراطي ومتابعة العملية الانتخابية بكامل الشفافية، أعلن حزب مصر العربي الاشتراكي برئاسة المستشار إبراهيم الديب عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لمراقبة سير العملية الانتخابية أولًا بأول في مختلف المحافظات.

وأوضح المستشار إبراهيم الديب، أن تشكيل غرفة العمليات يأتي في إطار توجيهات الحزب بضرورة المشاركة الفاعلة والإيجابية في المشهد الانتخابي، والتأكد من توافر المناخ الديمقراطي الملائم الذي يكفل لجميع المرشحين والناخبين ممارسة حقوقهم بحرية تامة.

وأضاف "الديب" أن غرفة العمليات ستعمل على التواصل المستمر مع مقار الحزب في المحافظات، وتلقي التقارير اللحظية حول سير الانتخابات، ومتابعة أي ملاحظات أو شكاوى قد ترد من المرشحين أو المواطنين، لرفعها إلى الجهات المعنية في حينها.

وأكد رئيس الحزب أن مصر العربي الاشتراكي يدعم بقوة كل ما من شأنه تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات، مشددًا على أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود الوطنية للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية، واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح السياسي التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار أن غرفة العمليات ستضم نخبة من الكوادر التنظيمية والقانونية والإعلامية، وستعمل على مدار الساعة حتى انتهاء العملية الانتخابية، حرصًا على ضمان الشفافية وتيسير مشاركة أعضاء الحزب وأنصاره في مختلف المحافظات.

واختتم المستشار إبراهيم الديب تصريحه بالتأكيد على أن الحزب يعوّل على وعي المواطن المصري وقدرته على الاختيار الواعي لمن يمثل طموحاته ويعبر عن تطلعاته داخل البرلمان القادم، داعيًا جموع الناخبين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

حزب مصر العربي الاشتراكي المستشار إبراهيم الديب انتخابات مجلس النواب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

ترشيحاتنا

هشام نصر

هشام نصر وجون إدوارد يدعمان لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

ماهر الكنزاري

تواجه الفشل| تفاصيل مفاوضات نادي الزمالك مع مدرب تونسي

باريس سان جيرمان

لاعب باريس سان جيرمان يفوز بجائزة الفتى الذهبي 2025

بالصور

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

نشرة المرأة والمنوعات | أسرار هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر.. فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود
سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود
سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد