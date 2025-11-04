الاتحاد: المشاركة في التصويت بالانتخابات البرلمانية رسالة بقوة مصر واستقرارها

دعا المستشار رضا صقر رئيس حزب الإتحاد ، المصريين إلي ضرورة النزول والمشاركة بالتصويت في الأنتخابات البرلمانية التي تجري، مرحلتها الاولي بعد يومين ، وتبدأ بالمصريين بالخارج مشيراً إلي أن التصويت في الإنتخابات والمشاركة أمام صناديق الإقتراع هو ضمان حقيقي لنزاهة العملية الإنتخابية ، ورسالة للعالم أجمع بان المصريين يمارسون حقوقهم في إختيار من يمثلهم في البرلمان، وان مصر دولة قوية ومستقرة

وأشار" رئيس حزب الاتحاد في تصريحات صحفية له ، أن التحديات التي تحيط بالدولة المصرية كثيرة ، لذا أبلغ رد علي كل من يشكك في نزاهة الإنتخابات هو التواجد امام صناديق الأقتراع وإختيار أي مرشح فالأهم أن تمارس حقك الإنتخابي وتابع قائلاً: من ينظر حولنا يجد ان مصر هي الدولة المستقرة ،وتجري إنتخابات برلمانية بها وسط منطقة تموج بالصراعات .

وقال " صقر" أن الإنتخابات البرلمانية تجري كل 5 سنوات وفقا للدستور والقانون فنريد أن نجعلها عرس ديمقراطي في المشاركة بكثافة في التصويت مؤكداً أن البرلمان المقبل سيحمل على عاتقه مسؤوليات جسيمة تتعلق بالتشريع والرقابة ومواصلة مسيرة التنمية التي بدأت منذ سنوات.

واكد " صقر" أن إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات على كافة مراحل الاستحقاق يعزز من الثقة في نزاهة النتائج واحترام إرادة الناخبين مطالباً المصريين بالخارج والتي تجري عملية التصويت بانتخابات النواب يومي 7 و8 بضرورة التواجد بكثافة أمام مقارالتي يجري فيها التصويت ، فأنتم صورة مصر بالخارج نريدها أن تظهر في أفضل صورة .