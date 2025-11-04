قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضربة لمبيعات السيارات في أمريكا لسبب صادم
تصنيع محلي 100%.. الصحة تعلن عن توطين صناعة أدوية علاج الأورام المتقدمة
الإعلامي ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري
سفارة الدنمارك بالقاهرة: تأثرنا بالدفء والمحبة التي أظهرها المصريون للملكة ماري
4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء
شاهد| الجماهير تقبّل أحمد الكاس بعد فوز منتخب مصر للناشئين على هاييتي
4 عبادات أجرها مثل قيام الليل.. لا تحرم نفسك من ثوابها
رونالدو: آرسنال الأقرب للتتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم
الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يعطي الحكومة صلاحيات أوسع على الإعلام
مسئول بالمتحف الكبير: طوابير غفيرة من مصريين وسياح .. وشعور بالفخر يعم الأجواء
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
إنجاز عالمي جديد لجامعة عين شمس يضيء اسم مصر في منظمة الصحة العالمية
الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يعطي الحكومة صلاحيات أوسع على الإعلام

محمود عبد القادر

أقر الكنيست الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، في القراءة الأولى مشروع قانون البث الجديد، الذي يمنح الحكومة صلاحيات أوسع على قطاع الإعلام في البلاد.

وأوضح الكنيست في بيان أن 54 نائبا صوتوا لصالح المشروع، مقابل 47 معارضًا، مشيرًا إلى أن القانون سيحال إلى لجنة الكنيست لتحديد الجهة البرلمانية التي ستواصل بحثه وتحضيره للتصويتات اللاحقة. ووفق النظام التشريعي الإسرائيلي، يجب أن يجتاز أي مشروع قانون ثلاث قراءات قبل أن يصبح نافذًا.

ويتضمن المشروع إصلاحات شاملة في تنظيم قطاع البث، من بينها إنشاء هيئة تنظيمية موحدة تحل محل مجلس البث عبر الكوابل والأقمار الصناعية والهيئة الثانية للتلفزيون والراديو، بحيث تتولى الإشراف على تقديم المحتوى المرئي والمسموع بجميع منصاته.

 كما يمنح القانون الهيئة الجديدة صلاحيات الرقابة على المنافسة في سوق المحتوى الإعلامي، ومنع الممارسات التي قد تضر بها.

وينص المشروع كذلك على إلزام مزودي المحتوى المسجّلين بوضع ونشر مدوّنة أخلاقية وفق معايير يحددها القانون، مع تقليص التدخل التنظيمي المباشر في طبيعة المحتوى.
 

